Quand Nokia accélère sur la 5G, la 6G mobilise déjà les chercheurs d'Oulu

En septembre 2013, le géant finlandais des équipements télécoms a dû se résoudre à vendre sa division mobile à Microsoft pour la somme de 3,79 milliards d'euros. Mais l'entreprise finlandaise n'a pas complètement abandonné la ville d'Oulu, où elle avait localisé ses activités de recherche et développement des téléphones mobiles. Elle y dispose encore d'une unité industrielle. Et non des moindres : c'est dans l'usine de Rusko, au nord-est de la ville, que Nokia réalise la mise au point et la production de ses infrastructures de réseaux pour la 5G, prochaine génération de communication mobile. Rusko emploie 2.400 salariés, dont quelques-uns sont chargés de surveiller la production robotisée des installations technologiques de cinquième génération. Les premiers équipements ont été produits et livrés fin 2018.

« Nous inventons en moyenne un nouveau produit par mois », se félicite Heikki Romppainen, directeur de l'usine. Mais au niveau de l'emploi, le compte n'y est pas. L'atelier ultrasécurisé de 17.000 mètres carrés emploie essentiellement des hommes (70% des effectifs, selon Heikki Romppainen), et le déploiement des robots collaboratifs, capables de se charger, de se décharger...