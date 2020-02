Huawei dévoile un nouveau (et très cher) smartphone à écran pliable

Si les risques liés au coronavirus ont eu raison du Mobile World Congress, le salon du mobile de Barcelone, Huawei a tout de même tenu à présenter ses derniers bébés. Lors d'une conférence de presse, ce lundi, le géant des smartphones et des équipements télécoms a levé le voile sur son dernier terminal haut de gamme. Il s'agit du Mate Xs. Ce smartphone a écran pliable sera disponible à compter du mois prochain. Avec son grand écran, il vise notamment les amateurs de streaming ou de jeux vidéo. Huawei a aussi insisté sur sa fonction « multifenêtres », qui « divise l'écran en deux interfaces de tâches indépendantes ». Avec elle, « vous pouvez prendre des notes tout en consultant vos e-mails, et chercher une photo dans un album tout en mettant vos réseaux sociaux à jour », argue le groupe chinois.

Comme d'habitude, Huawei assure que l'appareil photo, conçu avec Leica, est de qualité, et que la batterie dispose d'une grande autonomie. Parmi les innovations, le groupe de Shenzhen explique avoir mis au point un nouveau système de refroidissement, « qui parvient à répondre au double défi de la pliabilité et d'une dissipation équilibrée ».

« Une innovation mineure »

Lors de la présentation, Huawei a braqué les projecteurs sur son AppGalery, qui remplace le Google Play Store qu'il n'a plus le droit d'utiliser avec ses smartphones. Compatible 5G, le Mate Xs ne sera toutefois pas à la portée de toutes les bourses, puisqu'il sera commercialisé à partir de 2.499 euros. C'est à dire près de 1.000 euros de plus que le Galaxy Z-Flip, le smartphone pliable présenté début février par Samsung, le grand rival de Huawei et premier fabricant mondial de smartphones.

D'après Thomas Husson, analyste chez Forrester, « le lancement du Mate Xs restera une innovation mineure car les smartphones à écran pliable restent chers et n'offrent finalement que très peu de nouvelles expériences pour les consommateurs ».

Surtout, il estime que « l'absence de la suite Google Mobile Services et en particulier du Play Store et des applis Google Maps, YouTube ou Gmail va devenir un point de blocage pour certains consommateurs ». « L'alternative Huawei Mobile Services et l'AppGallery vont mettre longtemps à devenir une alternative sérieuse pour relancer les ventes de smartphones Huawei, que ce soit sur les prochains smartphones haut de gamme à venir (P40) ou sur ceux à destination d'une cible plus jeune (Honor) », achève-t-il.