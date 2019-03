Huawei : quand les Etats-Unis menacent l’Allemagne

Les Etats-Unis ne reculent visiblement devant rien pour tenter de bouter Huawei hors d'Europe. Le lobbying américain contre le géant chinois des équipements télécoms a atteint un nouveau sommet. Ce lundi, le Wall Street Journal a indiqué que Washington s'était fendu d'une lettre au gouvernement allemand. Dans cette missive, adressée par l'ambassadeur américain à Berlin Richard Grenell au ministre de l'Economie Peter Altermaier, les Etats-Unis menacent de revoir leur coopération en matière de renseignement si l'Allemagne ne chasse par Huawei des réseaux 5G.

L'ambassade américaine, interrogée par l'AFP, a refusé de dévoiler le contenu de la lettre. Mais a réitéré la menace. Selon un porte-parole de l'ambassade, « si des acteurs non dignes de confiance se retrouvent dans les réseaux d'un allié, cela pourrait soulever, à l'avenir, des questions concernant l'intégrité et la confidentialité de communications sensibles entre un tel pays et ses alliés ». Ainsi, « cela pourrait à l'avenir représenter une menace pour une bonne coopération et certains partages d'informations [avec les Etats-Unis, Ndlr] ». Pour sa part, le ministère allemand de l'Economie a indiqué à l'AFP qu'il répondrait « rapidement » à la lettre du pays de l'Oncle Sam.

L'Allemagne a adouci sa position vis-à-vis de Huawei

Ce mardi, Angela Merkel a promis de « discuter » en amont avec Washington avant de se décider à autoriser Huawei à participer au déploiement de la 5G. En marge d'une rencontre avec le Premier ministre belge Charles Michel, la chancelière allemande a dit accorder « une grande importance à la sécurité dans la construction du réseau 5G ».

« C'est pourquoi nous sommes en train de définir nos propres normes et, bien entendu, nous en discuterons avec nos partenaires, tant en Europe qu'aux Etats-Unis », a-t-elle ajouté.

Officiellement, les Etats-Unis, qui ont banni Huawei de leur territoire, redoutent que les équipements dédiés à la 5G fabriqués par l'équipementier chinois soient utilisés à des fins d'espionnage pour le compte de Pékin. En parallèle, Huawei, qui a un temps d'avance sur la concurrence en matière de 5G, est aussi perçu comme une menace pour la domination économique américaine. Si l'Union européenne se méfie du géant des équipements télécoms pour des raisons de sécurité, plusieurs pays ont récemment adouci leurs positions. C'est le cas de l'Allemagne, qui planche sur une charte de sécurité pour la 5G, mais dont des représentants ont indiqué mi-février, au Wall Street Journal, qu'ils comptaient autoriser Huawei à participer au déploiement de la 5G.

Une 5G très attendue par le secteur automobile

Quoi qu'il en soit, pourquoi les Etats-Unis sont-ils aussi virulents vis-à-vis de leur « allié » allemand ? Outre les craintes liées à la sécurité des communications en matière de renseignement, n'y a-t-il pas une volonté de freiner les ambitions économiques de Berlin liées à la 5G ? La question mérite d'être posée. Sachant qu'en Allemagne, la 5G est notamment très attendue par sa puissante industrie automobile, qui mise sur cette technologie pour développer la voiture autonome.