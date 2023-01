SFR va fournir des solutions de cybersécurité aux collectivités

Les attaques informatiques vont crescendo. Et les collectivités, parfois mal protégées, font parfois l'objet de sévères offensives de hackers ou de groupes mafieux. SFR aura, désormais, la tâche de renforcer leurs défenses. L'opérateur vient de remporter un important appel d'offres auprès de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), la centrale d'achat du service public. Cette dernière rassemble les collectivités territoriales, les administrations, les établissements publics de l'Etat, le secteur social et les hôpitaux.

SFR aura la charge d'apporter « les meilleures solutions en termes de sécurité informatique » à ces 22.000 clients publics, précise l'entreprise. « Grâce à ses plus hauts niveaux de certifications avec ses partenaires éditeurs technologiques de cybersécurité et à son savoir-faire de plus de 25 ans sur l'intégration de ces solutions, SFR Business peut apporter une réponse sur mesure à l'ensemble des projets de développement de ses clients », promet l'opérateur au carré rouge.

« C'est la reconnaissance de notre expertise »

Dans un communiqué, Emmanuel Pugliesi, le patron de SFR Business, ne boude pas son plaisir d'avoir décroché cet appel d'offres. « C'est la reconnaissance de notre expertise en matière de protection des données et des activités des entreprises mais aussi des collectivités locales, des établissements publics ou encore des services de l'Etat », affirme-t-il.

La cybersécurité constitue un des domaines dans lequel les opérateurs télécoms veulent se diversifier. Outre SFR, Orange met les bouchées doubles dans ce secteur. Christel Heydemann, sa patronne, ambitionne de faire d'Orange Cyberdefense, sa division dédiée à la cybersécurité dont le chiffre d'affaires avoisine le milliard d'euros, un leader européen.