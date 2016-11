La nouvelle baisse du chômage (- 0,3%) va accélérer la candidature Hollande

Pour le deuxième mois consécutif, le nombre des demandeurs d'emploi a diminué en octobre, avec 11.700 chômeurs de moins inscrits en catégorie « A », soit une diminution de 0,3%. Il y a maintenant 3.478.800 inscrits en catégorie "A" pour la France métropolitaine et 3.733.800 en comptant les DOM. Si l'on ajoute les catégories "B et C" (demandeurs d'emploi exerçant une activité), la baisse est de 0,4% sur un mois mais elle augmente sur un an de 0,4% également.

En septembre, déjà, un recul historique de 1,9% avait été enregistré en catégorie "A". Cette bonne nouvelle durant deux mois consécutifs, va permettre à François Hollande de trouver une bonne fenêtre de tir - d'ici une dizaine de jours- pour déclarer sa candidature à un second mandat présidentiel.

De fait, le président va avoir beau jeu de dire que la courbe du chômage est en passe de s'inverser... même si cela paraît peu visible pour le plus grand nombre, les statistiques mensuelles n'arrêtant pas de faire du « yo-yo ». Il convient donc de prendre du recul et d'observer les données sur une plus grande période.

Une baisse du nombre des chômeurs de 2,8% en un an

Ainsi, cette deuxième baisse mensuelle consécutive porte à plus de 100.000 la diminution du nombre de demandeurs d'emploi sans activité depuis le début de l'année, soit en moyenne 10.200 demandeurs d'emploi en moins chaque mois, comme aime à le faire remarquer le ministère du Travail. Mais il est exact que sur trois mois, le chômage catégorie "A" a diminué de 0,8% et de 2,8% sur un an.

La baisse est notamment forte chez les jeunes de moins de 25 ans. Le nombre d'inscrits en catégorie « A » a diminué de 7.400 en octobre et de plus de 43.000 en un an (-8,2 %), soit la plus forte baisse annuelle observée depuis décembre 2007.

Cette tendance favorable est notamment la conséquence de la reprise des créations d'emploi et surtout de l'emploi salarié marchand qui, selon l'Insee, a augmenté pour le 6ème trimestre consécutif.

617.400 chômeurs de plus depuis l'arrivée de Hollande

Alors, bien entendu, on l'a dit, ces signes d'amélioration sont peu visibles. Pourquoi ? car, malgré une baisse relativement récente, il n'en reste pas moins qu'à la fin septembre, sans compter donc les résultats du mois d'octobre, il y a très exactement... 617.400 demandeurs d'emploi supplémentaires depuis l'arrivée de François Hollande à l'Elysée en mai 2012.

De fait, la hausse du chômage a été quasi continue durant les quatre premières années du quinquennat. C'est seulement depuis une petite année que le courant s'est inversé. D'ailleurs, depuis le seul début de l'année 2016, sur 10 mois de statistiques mensuelles délivrées par Pôle emploi, on a enregistré six fois une baisse...soit exactement le même nombre que sur les quatre premières années.

Et, du côté des statistiques Insee/BIT, l'amélioration est également nette, même s'il y a eu un petit soubresaut de 0,1 point au troisième trimestre : sur un an, le taux de chômage est passé de 10,5% à 10% de la population active pour l'ensemble de la France.

Reste que le président va devoir être très habile pour convaincre les Français de la réalité de ce mouvement pour l'instant guère visible.