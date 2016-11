Duels pour une Maison Blanche !

Impitoyables, hors de prix et fascinantes... Depuis des décennies, les élections présidentielles américaines - véritable marathon où deux cent millions d'électeurs sont appelés à désigner la personnalité la plus puissante de la planète - tiennent tous les quatre ans le monde entier en haleine.

À bien des titres, le face-à-face entre Hillary Clinton et Donald Trump est déjà entré dans l'histoire. L'occasion de revenir sur ceux qui ont fait date dans la construction politique - et médiatique - des États-Unis : le duel télévisé opposant Kennedy et Nixon en 1960 qui inaugure le genre et fait entrer les débats dans les foyers ; la campagne républicaine de 1972, point de départ du retentissant scandale du Watergate ; mais aussi la stratégie électorale de Barack Obama en 2008, la première qui ait su pleinement exploiter les potentialités d'Internet.

Scrupuleusement mises en scène, ces courses à l'investiture sont de plus en plus complexes et dispendieuses, et chacune d'elles marque un tournant, redéfinissant en profondeur la manière de mener campagne et de faire de la politique. Ce documentaire revient sur l'évolution drastique des tendances et des stratégies électorales entre l'ère de la télévision et celle d'Internet.