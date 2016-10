Manifestations contre l'accord de libre-échange UE-Canada

A leurs yeux, la manoeuvre ne vise qu'à renforcer les multinationales au prix de dégradations sociales et environementales. Plusieurs centaines de personnes manifestaient samedi après-midi à Paris pour dénoncer le Ceta, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui doit être signé le 27 octobre. Les manifestants étaient également mobilisés contre le Tafta (ou TTIP), projet d'accord de libre-échange avec les Etats-Unis, dont la portée serait beaucoup plus importante mais dont la conclusion n'est plus envisagée pour cette année."Ces accords, c'est au nom de la croissance remettre en cause les normes sociales et environnementales au profit des multinationales", a déclaré Murielle Guilbert, secrétaire nationale de la confédération syndicale Solidaires, lors d'un point de presse avant le début de la manifestation.

"Le Ceta et le Tafta sont extrêmement interconnectés, puisque 80% des entreprises de droit américain ont une filiale au Canada", a affirmé Jean-Michel Coulomb, du collectif Attac."Ces traités de l'Union européenne sont des outils qui servent à remettre en cause le service public", a estimé pour sa part Julien Rivoire, du syndicat d'enseignants FSU. Les organisateurs se sentaient encouragés par le veto mis vendredi à la signature du Ceta par le Parlement de Wallonie, dont l'aval est indispensable à la ratification de ce traité négocié pendant sept ans par l'UE.

"Faire capoter le Ceta"

"Nous sommes ici pour appuyer la position de la Wallonie qui peut faire capoter le Ceta", a expliqué Jean-François Pellissier, d'Ensemble!. "Ces accords vont favoriser l'exploitation des sables bitumineux, qui sont le secteur le plus polluant au Canada", a assuré pour sa part Anne- Céline Guyon, une militante canadienne présente à la manifestation. De moyenne d'âge élevée, les manifestants se sont ébranlés peu avant 16h30 depuis la place Stalingrad en direction de République sous un grand soleil d'automne.

Plusieurs autres manifestations et rassemblements des opposants au Tafta et Ceta étaient prévus samedi en France, en Pologne et en Espagne. Un millier de personnes ont manifesté à Varsovie et plusieurs centaines à Cracovie, dans le sud de la Pologne. Le Ceta prévoit la suppression des droits de douane pour presque tous les produits entre l'UE et le Canada, à quelques exceptions près, dont certains produits agricoles. Le traité ouvrira aussi aux entreprises de l'UE les marchés publics canadiens, y compris au niveau des villes et des provinces, qui gèrent une partie importante des dépenses publiques. Les Européens avaient déjà donné un large accès à leur marché aux entreprises canadiennes.

(avec AFP)