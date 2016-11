Présidentielle américaine : truquer le vote sera compliqué... mais pas impossible

On peut truquer mille fois une machine, mais on ne peut pas truquer une fois mille machines. Une entreprise américaine spécialisée dans la cybersécurité, Cylance, a publié une vidéo sur YouTube le 4 novembre pour expliquer comment hacker la machine de vote utilisée pour l'élection présidentielle américaine. La vidéo, s'apparentant à un tutoriel, montre qu'il est possible de changer le nom des différents candidats et le nombre de voix qu'ils ont reçus. Si les images peuvent faire peur, l'entreprise a surtout réalisé cette vidéo pour alerter les consciences sur la "vulnérabilité" des machines de vote.

Vidéo expliquant comment fausser les résultats dans une machine de vote (Source : Cylance).

Pour truquer les résultats dans une des machines de vote, il faut venir avec une carte mémoire flash individuelle et l'insérer dans la machine. Cela nécessite donc une intervention en personne, qui n'est pas des plus discrètes. De plus, il faut le faire machine par machine si on veut influencer significativement le vote à l'échelle nationale. A moins d'un résultat aussi serré que celui de l'élection présidentielle de 2000, dans laquelle Georges W. Bush affrontait Al Gore, utiliser cette technique pour faire gagner un candidat paraît donc peine perdue.

Comme le rappelle Mashable, le système de vote américain est "un peu vieillot et décentralisé", ce qui le rend "imperméable à un hack massif". En effet, le fait que les machines utilisés lors de ces élections ne soient toujours pas reliées à internet les protègent de fait d'une cyber attaque. De plus, certains Etats américains utilisent encore le vote papier...

En revanche, plusieurs Etats comme l'Oregon ou le Colorado sont passé au système de vote par mail, qui présente déjà beaucoup plus de risques de hack, comme l'explique Libération. La probabilité de voir les résultats de l'élection présidentielle américaine faussés de manière significative semble donc hautement improbable, mais ces légères failles de sécurité ne sont pas rassurantes pour autant.

