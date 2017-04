Fillon réduit l'écart avec Le Pen et Macron

François Fillon progresse mais demeure distancé par Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Tel est le résultat d'un sondage d'intentions de vote et de suivi de la campagne électorale réalisé par BVA et Salesforce à trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle.

Le candidat du parti Les Républicains serait ainsi crédité de 19% des intentions de vote, enregistrant une progression de 2 points en une semaine. Il voit l'écart qui le sépare de ses deux principaux rivaux se resserrer. Il faut dire que François Fillon, reste, de loin, le candidat favori des électeurs de 65 ans et plus qui sont particulièrement enclins à se mobiliser, précise BVA. Par ailleurs, l'institut relève que le socle électoral du candidat de la droite semble se solidifier : "79% de ses électeurs potentiels se déclarent sûrs de leur choix, un taux en forte progression par rapport à nos dernières mesures (+10 points)". François Fillon pourrait donc voir sa dynamique progresser dans la dernière ligne droite.

Macron et Le Pen au coude à coude

Quant aux candidats d'En Marche ! Emmanuel Macron et du Front national Marine Le Pen, toujours au coude à coude pour la première place, ils connaissent un léger tassement, poursuit l'institut.

Dans le détail, l'ancien ministre de l'Economie serait ainsi crédité de 25% des suffrages (-1 point), et la candidate frontiste de 24% (-1 point également). Le leader d'En Marche ! enregistre une légère baisse chez les sympathisants de la droite et du centre. Il conserve en revanche le leadership chez les sympathisants socialistes, dont 50% des sondés pourraient voter pour lui, contre 40% pour Benoît Hamon.

Par ailleurs, le socle électoral d'Emmanuel Macron semble se solidifier : parmi ses électeurs potentiels, 63% se déclarent sûrs de leur choix, un score en hausse de 8 points par rapport à la semaine dernière. Cependant, c'est le socle électoral de Marine le Pen, qui demeure le plus solide (81%).

Mélenchon devant Hamon

Toujours selon cette enquête, Jean-Luc Mélenchon confirme la dynamique amorcée la semaine dernière et devance toujours Benoît Hamon. Il recueille 15% des intentions de vote, un score en hausse de 1 point en une semaine et 3 points en 15 jours. Le candidat de la "France insoumise" devance donc nettement le candidat socialiste, crédité de 11,5% des suffrages, comme la semaine dernière. Ce dernier reste dans une position délicate. D'autant plus que son socle électoral apparaît comme le plus fragile. Et pourrait encore s'amoindrir : seuls 45% de ses électeurs potentiels se déclarent sûrs de leur choix.

Les choix de vote des Français poursuivent leur cristallisation même si la volatilité demeure élevée. 38% du corps électoral prévoyant de voter au 1er tour de la présidentielle n'exprime actuellement pas d'intention de vote ou peut encore changer d'avis, soit 2 points de moins que la semaine dernière et 7 points de moins qu'il y a 15 jours. A l'approche du scrutin, le vote des Français poursuit sa cristallisation même si près 4 électeurs sur 10 se montrent encore hésitants quant à leur choix final. Principale raison évoquée par les hésitants : aucun candidat ne répond à leurs attentes.