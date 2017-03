Présidentielle 2017 : Fillon continue de perdre du terrain

A un mois du premier tour de la présidentielle, ca ne s'arrange pas pour François Fillon en difficulté dans les enquêtes d'opinion, si l'on en croit le dernier sondage BVA pour Orange et la Presse régionale*, publié le 24 mars.

C'est Emmanuel Macron qui arriverait en tête du premier tour avec 26% des intentions de vote, juste devant Marine Le Pen (25%) mais, attention, l'écart qui les sépare reste dans la marge d'erreur pour ce type d'enquête.

François Fillon perd 2,5 points à 17%

François Fillon est donc le grand perdant de cette enquête avec 17 % d'intentions de vote, soit 2,5 points de moins en une semaine... Le recul du candidat "Les Républicains" semble surtout profiter au souverainiste, Nicolas Dupont-Aignan, en légère hausse à 4 % (+1).

À gauche, le duel entre Jean-Luc Mélenchon(+2) et Benoît Hamon (-1) a l'air de tourner à l'avantage du candidat de La France insoumise, crédité de 14 % d'intentions de vote alors que Benoit Hamon dégringole à 11,5 %.

Macron et Hamon ont l'électorat le moins stable

Il est aussi intéressant de voir quel candidat à l'électorat potentiel le plus stable. Si 82% des électeurs de Marine Le Pen, 69 % de ceux de François Fillon et 61 % de ceux de Jean-Luc Mélenchon se disent « sûrs de leur choix », ce n'est le cas que de 55 % de ceux d'Emmanuel Macron et 51 % de ceux de Benoît Hamon.

L'indice de participation est évalué à 76 % des Français inscrits sur les listes électorales qui se disent certains de voter au 1er tour, un pourcentage en nette augmentation (+3).

Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait avec 62 % des voix, contre 38 % à Marine Le Pen.

*Enquête réalisée en ligne du 22 au 24 mars, auprès de 1.431 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.