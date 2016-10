Covoiturage : risque d'amendes pour Blablacar et deux conducteurs

Le gouvernement de la région de Madrid a décidé d'enclencher des procédures administratives à l'encontre de deux conducteurs Blablacar et de l'entreprise elle-même. Les deux chauffeurs proposaient des places de covoiturage via le site, ce qui est légal, mais selon la région, la participation demandée aux passagers était supérieure aux coûts du transports (essence et péage inclus).

Ces faits, découverts grâce à une inspection aléatoire, sont contestés par les deux chauffeurs, selon BlaBlacar. Ils risquent 4.0001 euros d'amende pour "bénéfice illicite". Le site de covoiturage, quant à lui, pourrait écoper d'une amende de 8.803 euros pour avoir rendu possible la "prestation d'un service de transport sans licence".

Quels frais inclure ?

Derrière cette procédure, se pose la question de savoir les coûts qu'un utilisateur de BlaBlacar peut répercuter sur les passagers de son véhicule: pour la région de Madrid, ni l'assurance, ni l'amortissement d'un prêt ne peuvent en faire partie. La société assure que ses utilisateurs ont respecté "les normes de la plateforme et, par conséquent, la législation en vigueur".

En Espagne, BlaBlacar compte plus de trois millions d'usagers, et n'a encore jamais été sanctionné dans un pays où elle opère. Une source interne a confié à l'AFP que site emploie des personnes "pour s'assurer qu'il n'y a pas de recherche de bénéfices".

(Avec AFP)