La tension sur les prix des matières premières devrait s'atténuer au second semestre, estime un rapport

La hausse des prix des matières premières se poursuit depuis le début de l'année. Les tensions sont liées à un décalage entre la reprise rapide de la demande et l'offre qui jusqu'ici ne suit pas. Toutefois, un « atterrissage » des prix au second semestre devrait avoir lieu, selon l'économiste Philippe Chalmin.

A l'occasion de la 35e édition du rapport de référence CyclOpe sur les matières premières qu'il co-dirige, Philippe Chalmin relève que « ces années 2020/2021 ont été marquées par la crise économique la plus forte que le monde ait connue depuis la Seconde guerre mondiale ».

Cette crise « a été caractérisée par une forte chute des prix de la plupart des marchés au premier semestre 2020 puis par un rebond plus important que ce que l'on imaginait et qui se produit encore aujourd'hui », ajoute ce professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Le cuivre et le palladium par exemple ont explosé depuis janvier. Le métal rouge a même battu un nouveau record historique dépassant les 10.260 dollars le 7 mai. De plus, au-delà de la tension à court terme entre l'offre et la demande, le cuivre pourrait bénéficier d'une solide demande liée à la transition énergétique plus intensive en métaux.

La Chine déterminante

Pour autant, « la vision du CyClope n'est pas celle d'un "super cycle" » pour les matières premières comme cela a pu se passer entre 2007-2012, « période de fortes tensions » sur les prix, considère Philippe Chalmin qui vient contredire les prévisions de Goldman Sachs.

Dans un note récente, « la banque Goldman Sachs a avancé l'idée d'un nouveau "super cycle" sur les marchés des commodités », c'est-à-dire d'une hausse durable des prix, relève le rapport co-dirigé par Yves Jégourel, professeur à l'Université de Bordeaux.

La banque américaine fonde son analyse sur la mise en œuvre des programmes d'investissement annoncés en 2020-2021 avec une forte connotation environnementale ainsi que sur les mesures de soutien à la consommation décidées un peu partout.

« Cette idée de super cycle ne nous paraît pas fondée », objecte le rapport. « La réalité est celle d'un cycle long, de l'ordre de 25 ans sur les marchés des matières premières ».

« Notre vision, c'est qu'il y a des tensions aujourd'hui liées à un rattrapage de la demande au lendemain d'une crise économique majeure, à un moment où l'offre n'a pas pu se reconstituer suffisamment. Mais en toute logique on devrait avoir un atterrissage » sur les marchés dans la seconde partie de l'année et l'année prochaine, déclare Philippe Chalmin.

« Nous anticipons un réajustement des marchés à la baisse », précise le rapport. A titre d'exemple, le baril de Brent serait à 55 dollars en moyenne en 2021, l'once d'or à 1.850 dollars, la tonne de cuivre à 7.500 dollars, le boisseau de blé à 6 dollars, celui de soja à 11 dollars.

Une certitude, pour les auteurs du rapport rédigé par des universitaires et des acteurs du marché: « La Chine sera encore en 2021 le facteur déterminant de l'évolution de marchés mondiaux qui resteront marqués par leur profonde instabilité ».

