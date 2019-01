Les Bourses mondiales démarrent l'année 2019 dans une ambiance de mini-krach

[Article mis à jour à 21h50]

Les Bourses européennes, qui avaient débuté l'année en baisse pour leur première séance, le mercredi 2 janvier 2019, à l'exception de Francfort, ont à nouveau terminé ce jeudi dans le rouge, face à de nouveaux signes de ralentissement de la croissance mondiale et surtout entraînées par la chute d'Apple.

Mercredi soir, après la séance, la firme à la pomme prenait la décision rare d'abaisser sa prévision de chiffre d'affaires trimestriel, son directeur général Tim Cook mettant en cause le ralentissement des ventes d'iPhone en Chine, dont l'économie souffre des incertitudes liées aux tensions commerciales avec les Etats-Unis. Concernant Apple, "il s'agit de la première révision à la baisse des prévisions en presque deux décennies", a observé Chris Low de FTN Financial.

Apple n'est plus que la 4ème capitalisation mondiale

Cet avertissement du géant de la technologie a fait plonger dès mercredi soir le titre Apple dans les échanges après la clôture à Wall Street, entraînant dans son sillage ses fournisseurs en Asie et en Europe et provoquant un repli généralisé des Bourses à travers le monde.

Et de fait, jeudi, à l'ouverture du Nasdaq, dans les premiers échanges, l'action du groupe américain Apple décrochait de 8,72% à 144,13 dollars (et jusqu'à - 9,05% soit une perte d'environ 68 milliards de dollars), accusant sa plus forte baisse en séance depuis près de six ans. Le titre est retombé ainsi à un plus-bas depuis juillet 2017 et ne pèse "plus" que 700 milliards de dollars. Il avait déjà perdu son rang de première capitalisation boursière mondiale, au profit de Microsoft en novembre, et est désormais tombé à la quatrième place, derrière Amazon et Alphabet (Google). Début août, Apple avait été la première entreprise à franchir le cap des 1.000 milliards de dollars de valeur boursière, suivi un mois plus tard par Amazon.

Wall Street à nouveau dans le rouge

L'avertissement d'Apple a fait chuter l'ensemble de la place de Wall Street dès l'ouverture. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones lâchait 277,54 points, soit un recul de 1,19%, à 23.068,7 points. Vers 16 heures, l'indice vedette perdait 2,76% à 22.701 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, abandonnait 0,8% à 2.490,07 points, puis vers s'enfonçait de 2,35% à une heure de la clôture, à 2.450 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, cédait d'emblée 1,21% à 6.585,32 points puis reculait jusqu'à 2,80% à 6.480 points.

Le profit warning d'Apple s'ajoute à des statistiques manufacturières moroses aussi bien en Chine, dans la zone euro que, dans l'après-midi, aux Etats-Unis, semblant montrer que le conflit commercial sino-américain prélève bien son tribut sur le secteur industriel à travers le monde.

Le chômage augmente plus que prévu aux Etats-Unis

Les investisseurs ont par ailleurs pris connaissance de deux statistiques touchant au marché de l'emploi aux Etats-Unis, en prélude à la très attendue statistique mensuelle des créations d'emplois qui sera publiée vendredi. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 29 décembre, sans remettre en cause la tendance de fond vigoureuse du marché de l'emploi en dépit d'un contexte économique et financier peu porteur.

Le secteur privé a créé 271.000 emplois en décembre aux Etats-Unis, un nombre nettement supérieur aux attentes et le plus élevé depuis février 2017, selon l'enquête mensuelle publiée jeudi par ADP.

Le CAC 40 et les Bourses européennes plombées par la tech

En Europe aussi les Bourses n'ont pas manqué jeudi d'accuser le coup de l'avertissement lancé par Apple, qui a contribué à alimenter les craintes vis-à-vis de la conjoncture économique mondiale. Et ce n'est pas un très mauvais indice manufacturier américain qui a pu rassurer : l'indice ISM est tombé en décembre au plus bas depuis novembre 2016. Logiquement, les investisseurs se rabattent sur des actifs jugés moins risqués, que ce soit le marché obligataire, l'or ou encore le yen.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,66% à 4.611,48 points. Le Footsie britannique a cédé 0,62% et le Dax allemand a perdu 1,55%. L'indice EuroStoxx 50 a laissé 1,29% et le Stoxx 600 0,98%.

"Pour le moment, les investisseurs réagissent en fuyant les actifs risqués", a commenté Philippe Waechter, chef économiste d'Ostrum Asset Management (groupe Natixis), cité par Reuters.



"Personne ne veut prendre le moindre risque parce qu'aucune des incertitudes auxquelles nous sommes confrontés n'a été levée, que ce soit le Brexit, cette guerre commerciale (entre la Chine et les Etats-Unis), ou la croissance; les investisseurs se mettent la tête dans le sable et attendent".

L'avertissement d'Apple est de très mauvais augure à quelques semaines de la prochaine "saison" des résultats trimestriels, a observé de son côté Peter Rutter (Royal London Asset Management).

Les analystes pensent que les bénéfices des entreprises de l'indice S&P-500 augmenteront de près de 7% cette année, alors qu'ils anticipaient 10% fin octobre, ce qui restait bien loin des 24% attendus pour 2018, selon des données IBES de Refinitiv.

