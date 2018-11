Microsoft détrône Apple à Wall Street

L'action Microsoft gagnait 3,0987% à 110,46 dollars mercredi en fin de séance, portant sa capitalisation boursière à 848 milliards de dollars. Le titre Apple était aussi orienté en hausse (+3,1221%), affichant une valorisation de 845 milliards de dollars.

La marque à la pomme avait dépassé en août pour la première fois la barre de 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière mais elle a été ensuite rattrapée par les craintes d'un ralentissement mondial de la demande pour les smartphones.

La valeur a chuté de plus de 23% depuis un plus haut historique atteint le 3 octobre en séance, à 233,47 dollars. Les capitalisations boursières de Microsoft et Apple sont calculées à partir du nombre d'actions en circulation publié dans le dernier document 10-Q.

Apple et Microsoft au coude à coude

La capitalisation boursière d'Apple avait dépassé celle de Microsoft en 2010, quand le concepteur de Windows s'est trouvé exposé au ralentissement du marché des ordinateurs personnels - provoqué entre autres par le succès des smartphones d'Apple lancés trois ans plus tôt.

Depuis lors, Microsoft n'a pas clôturé une séance régulière avec une capitalisation boursière plus importante que celle du géant de l'électronique grand public.

Satya Nadella, le nouveau directeur général de Microsoft nommé en 2014, a néanmoins su apporter une nouvelle impulsion au géant détrôné en investissant massivement dans le "cloud", l'informatique dématérialisée dont Microsoft est aujourd'hui le deuxième acteur mondial derrière Amazon.

Le groupe de commerce en ligne avait aussi franchi en septembre le seuil de 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière avant d'être rattrapé à son tour par le fort mouvement de vente généralisé sur les grandes valeurs technologiques américaines.

(avec Reuters)