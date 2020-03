Pétrole, coronavirus... les marchés boursiers cèdent à la panique

[Article publié le 9/03 à 9h10, mis à jour le 9/03 à 14h35]

Nouveau plongeon sur les marchés boursiers. Lundi, le CAC 40 ouvre la semaine en forte baisse, retombant nettement sous la barre des 4.800 points. Il s'agit de son plus bas niveau depuis fin 2018. A 14h35, peu après l'ouverture de Wall Street, l'indice parisien chutait de 8,25%, à 4.715 points. Le 19 février, l'indice parisien évoluait encore au-delà des 6.100 points.

Déjà sur la défensive en raison de l'épidémie de coronavirus, les marchés sont désormais plombés par le plongeon spectaculaire des cours du pétrole. Sous l'effet d'une guerre des prix déclenchée par l'Arabie saoudite, le baril de brut recule de 25%, flirtant avec la barre des 30 dollars.

Même constat ailleurs en Europe. A Francfort, le Dax chutait lui 7,84%. Le Footsie londonien abandonnait 7,7%, alors que l'indice élargi Eurostoxx 600 perdait 7,6%. A l'ouverture, la Bourse de Milan cédait plus de11% après la quarantaine imposée dans les régions du Nord, poumons économiques du pays.

A Wall Street, les marchés ont également ouvert en forte baisse, entraînant la suspension des échanges pendant 15 minutes. Le Dow Jones chutait de 7,3%, le Nasdaq de 6,9% et le S&P 500 de 7%. Plus tôt dans la journée, le Nikkei japonais avait plongé de 5% et le Kospi coréen avait reculé de 4,2%. La Bourse de Hong Kong avait perdu 4,2%, alors que celle de Shanghai avait baissé de 3%.

-13,5% pour Total

Du côté des valeurs, Total plongeait de 14%. Les groupes parapétroliers étaient encore plus touchés: Vallourec plongeait de 24,9%, CGG s'effondrait de 34,7% et TechnipFMC laissait 19,3%. A l'étranger, Shell reculait de 14% et BP de 21%.

Les valeurs bancaires affichaient aussi une très forte baisse, alors que les taux américains à 10 ans continuent de s'écrouler, touchant de nouveaux plus bas historiques. BNP Paribas perdait 11,9%, Société Générale chutait de 16,2% et Crédit Agricole abandonnait 12,1%.