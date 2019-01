Rebond record à Wall Street qui reprend espoir

La Bourse américaine a connu la plus forte progression simultanée de ses trois grands indices depuis des années. (Crédits : Mike Segar)

Le Dow Jones et le S&P 500 ont gagné plus de 3% vendredi et le Nasdaq plus de 4%, après la publication des meilleurs chiffres de l'emploi américain depuis 10 mois et des commentaires apaisants du patron de la Fed. L'année 2019 s'annonce chaotique.