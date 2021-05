Solutions 30 : la dégringolade en Bourse continue

Le cauchemar en Bourse continue pour Solutions 30. Après une dégringolade de 70% lundi, le titre de la société de services informatiques a chuté de 8,33% ce mardi, à 2,80 euros. Il s'agit donc de la deuxième journée de débâcle consécutive pour l'entreprise luxembourgeoise qui était suspendue de la Bourse depuis le 10 mai pour des accusations de fraude.

Une dégringolade de 70%

En effet, le titre de la société - qui avait intégré le SBF 120 en septembre l'an dernier - devait reprendre sa cotation lundi mais a été interrompue à plusieurs reprises en raison de ventes massives.

Et pour cause : nombre d'investisseurs doutent de la sincérité de l'entreprise, qui, à la demande de l'Autorité des marchés financiers (AMF), a publié en retard ses comptes annuels 2020. Mais sans qu'ils soient certifiés par son commissaire aux comptes.

Une débâcle sans surprise

Spécialisée dans la pose de compteurs électriques et de réseaux de fibre, Solutions 30 est présente en France, Italie, Allemagne, et dans d'autres pays européens et a réalisé 815 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Depuis plusieurs mois déjà, le groupe est accusé de fraude et de blanchiment par le fonds américain spécialisé dans la vente à découvert Muddy Waters, dirigé par Carson Block, et qui parie sur la baisse de l'action depuis 2019.

Après ces accusations, l'absence de l'audit EY dans les comptes publiés dimanche est un sérieux désaveu pour Solutions 30. Dès lors, certains experts estiment que la déroute du titre est loin d'être une surprise. "Le titre Solutions 30 s'effondre comme prévu, il a ouvert très bas et ne s'est jamais véritablement redressé. La défiance des investisseurs est importante compte tenu de l'absence de certification des comptes de l'entreprise par les commissaires aux comptes", a expliqué Daniel Larrouturou, gérant actions chez Dôm Finance.

Les investisseurs ayant déjà exprimé des "craintes (....) quant à de possibles irrégularités dans les comptes de la société", a ajouté l'analyste. Et ce malgré un audit du cabinet Deloitte qui l'a dédouanée début avril.