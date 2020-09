Tesla, chronique d'une bulle boursière annoncée ?

L'action Tesla joue au yoyo. Lundi 31 août, elle a connu un nouveau pic historique, après que la décision de l'entreprise de diviser le cours de son action par cinq pour la rendre plus accessible aux petits épargnants est entrée en vigueur. Sans changer la valeur de marché totale de l'entreprise, cette mesure permet de diminuer la valeur individuelle de chaque part, pour la rendre accessibles aux petits investisseurs. L'action a brièvement atteint le seuil de 500 dollars, soit une hausse de 500% depuis le début de l'année, faisant momentanément d'Elon Musk le troisième homme le plus riche du monde, derrière Jeff Bezos et Bill Gates, avec une fortune personnelle de plus de 115 milliards de dollars. La valorisation de Tesla a quant à elle atteint un pic de 464 milliards de dollars, dépassant celle de Walmart, la première entreprise américaine en matière de revenus.

La division de son stock de titres s'est donc avérée une très bonne affaire pour Tesla. Entre l'annonce effectuée par Elon Musk dans ce sens, le 11 août dernier, et son entrée en vigueur lundi 31 août, l'action a encore bondi de 81%, ce qui inclut un gain de 12,6% lors de la seule journée du lundi. Le même jour, l'action d'Apple a gagné 3,4% après que la marque à la pomme a également divisé son action par quatre.

Mais vendredi, l'action Tesla est redescendue en flèche pour se stabiliser autour de 420 dollars vendredi, amputant...