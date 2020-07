Qui est Fisker, ce rival de Tesla qui vise Wall Street ?

Le Fisker Ocean sera lancé fin 2021 et sera un concurrent direct du Tesla Model Y et dont il annonce un prix plus serré encore. (Crédits : DR)

Le concurrent américain de Tesla a annoncé son introduction en Bourse et se valorise environ 3 milliards de dollars. Il accélère son développement un an et demi avant le lancement de l'Ocean, un SUV 100% électrique et compétitif. L'histoire de Fisker Inc est une saga américaine à rebondissements, et son fondateur Henrik Fisker tient le monde de l'automobile en haleine en prétendant maîtriser la technologie de la batterie solide considérée comme la technologie de rupture de demain. Récit.