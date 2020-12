Virus mutant : la variante britannique du Covid-19 fait plonger les Bourses de Paris, Milan et Francfort

Boris Johnson, samedi 19 décembre, lors de son allocution depuis le 10 Downing Street sur l'aggravation de la situation sanitaire au Royaume-Uni avec l'apparition d'une nouvelle souche du virus Covid-19, beaucoup plus virulente que la précédente. (Crédits : Toby Melville)

Plus de 16 millions de Londoniens et d'habitants du sud-est de l'Angleterre sont depuis dimanche de nouveau confinés, pour juguler une version mutante plus contagieuse du virus. En réaction, plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et la France, ont suspendu dimanche les vols et les liaisons avec l'Angleterre, tandis que l'Organisation mondiale de la santé a appelé ses membres en Europe à "renforcer leurs contrôles". A la mi-journée, le CAC 40 perdait plus de 3%.