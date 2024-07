L’Europe toujours dépendante du gaz russe

Success story ou divorce compliqué ? Plus de deux ans après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, l'Europe est parvenue à réduire considérablement ses importations de gaz russe...sans pour autant réussir à s'en détacher complètement. Alors que la Hongrie vient de prendre la tête du Conseil de l'UE pour six mois, son ministre de l'énergie, Csaba Lantos, n'a pas manqué de le rappeler : « Pour la Hongrie et les autres pays enclavés d'Europe centrale, l'indépendance énergétique totale est une tâche presque impossible. Nous avons besoin des importations de gaz russe à long terme pour assurer la sécurité d'approvisionnement », a-t-il affirmé lundi 15 juillet au média Contexte. Une déclaration coup-de-poing, qui intervient alors que les eurodéputés fraîchement élus devront choisir, dans les tout prochains jours, de reconduire ou non Ursula von der Leyen à la tête de l'exécutif bruxellois.

Et si cette dernière a récemment assuré que les Vingt-Sept ont « accéléré leur souveraineté en matière d'énergie [...] grâce à Vladimir Poutine », les pays de l'UE importent en réalité davantage de gaz russe que fin 2022.

30% de gaz russe supplémentaire depuis septembre 2022



Certes, les volumes restent incomparables à la période précédant l'invasion : alors qu'en 2021, plus de 45% du gaz naturel importé par l'Europe provenait de Russie, ce n'était plus que 15% sur l'année 2023. Au global, l'UE en importait environ 15 milliards de mètres cubes (mmc) en mai 2021, contre 4,8 mmc en mai 2024.

Seulement, le tableau n'est pas tout rose : en septembre 2022, ce chiffre s'élevait à 3,7 milliards, soit 30% de moins. En effet, selon les données de l'institut d'analyse ICIS, les importations de ce combustible fossile, qui se sont effondrées en septembre 2022 après que Vladimir Poutine a coupé le robinet, sont progressivement reparties à la hausse. Et ce, de manière « significative, et surtout constante », relevait lundi le quotidien économique allemand Handelsblatt. En mai 2024, les importations européennes de gaz en provenance de Russie ont même dépassé les approvisionnements venant des États-Unis, pour la première fois depuis près de deux ans.

Dans le détail, les flux de gaz via un gazoduc passant par l'Ukraine ont augmenté de 12%, et les importations de gaz naturel liquéfié (GNL), acheminé par bateaux plutôt que par tuyaux, ont progressé de presque 40%. La France est d'ailleurs devenue championne de l'importation de ce GNL sur le Vieux continent, comme nous l'écrivions en octobre 2023.

Absence de sanctions

Mais si l'Hexagone ne dépend pas - ou très peu - de ce gaz russe pour alimenter son économie, et sert davantage de carrefour vers d'autres marchés, ce n'est pas le cas de tous les Etats membres : la dépendance de l'Autriche à l'égard de Moscou a atteint 98% à la fin de 2023, contre près de 80% avant la guerre. Et l'entreprise nationale OMV, partiellement détenue par l'État, a fait savoir qu'elle avait l'intention de continuer ses affaires avec Gazprom dans le cadre d'un contrat qui court jusqu'en 2040. Car en l'absence de sanctions européennes qui permettraient d'invoquer la force majeure, la résiliation entraînerait probablement des frais de plus d'un milliard d'euros.

De fait, à l'heure actuelle, les seules mesures de restriction concernent les transbordements de GNL effectués dans des ports de l'Union européenne, en vue de rediriger la précieuse molécule vers des pays tiers. Plusieurs pays comme la Suède, la Finlande et les États baltes, font ainsi pression sur le bloc pour qu'il décrète l'interdiction totale du GNL russe. Sans succès néanmoins, puisque cela nécessiterait l'accord de tous les États membres.

Du gaz russe blanchi via l'Azerbaïdjan ?

Et ce n'est pas tout : au-delà des échanges directs, du gaz russe acheté par l'Europe pourrait être blanchi via d'autres pays, comme l'Azerbaïdjan ou la Turquie. Alors qu'Ursula von der Leyen a conclu des accords dès l'été 2022 pour importer davantage de gaz d'Azerbaïdjan, dans le cadre des mesures prises par l'UE pour réduire sa dépendance à Moscou, une partie des infrastructures en question appartient en fait à Lukoil, une entreprise russe figurant sur la liste des sanctions américaines. Le champ de Shah Deniz, l'un des plus grands projets de gaz à condensats au monde et le seul en Azerbaïdjan à exporter du gaz vers l'UE, est d'ailleurs exploité par la société britannique BP, dont Lukoil détient 19,99% des parts, rappelait fin avril l'ONG Global Witness. Par conséquent, écrivait-elle alors en s'appuyant sur les données de Rystad Energy, « Lukoil est en passe de réaliser 7 milliards de dollars de bénéfices au cours de la prochaine décennie grâce à ce champ gazier ».

Pire : pour répondre à la demande croissante de gaz de l'UE, Bakou a même, dès novembre 2022, conclu un accord avec la Russie pour augmenter ses importations afin de répondre à la demande intérieure. Un mois plus tôt, le Parlement européen avait d'ailleurs exhorté la Commission à « enquêter sur les soupçons selon lesquels l'Azerbaïdjan exporterait en réalité du gaz russe vers l'UE ». Ce à quoi l'exécutif bruxellois avait répondu par la négative, même si le doute continue de planer.

