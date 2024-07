Rétrofit : la première barge mytilicole à moteur hydrogène attend son homologation en Bretagne

Deux ans après l'appel à projets lancé par la Région Bretagne en 2022 en faveur de la transition énergétique des filières de pêche et d'aquaculture bretonnes, Estebam, acronyme d'Étude d'une Solution pour la transition énergétique d'une barge amphibie mytilicole, a passé une étape concrète. Le 5 juillet dernier, le premier prototype de barge à moteur hydrogène a effectué ses premiers tours de roue sur le port du Vivier-sur-Mer près de Cancale (Ille-et-Vilaine).

Soutenue par la Région Bretagne à hauteur de 279.800 euros - sur un coût global de 574.000 euros -, cette opération de rétrofit a débouché sur l'équipement d'une barge avec un moteur thermique à combustion interne hydrogène, de type V8 et de 6,6 litres de cylindrée (70 kilowatts). Conçu par la filiale italienne du groupe belge Dumarey, le moteur est alimenté par de l'hydrogène vert en bonbonne fourni par Air Liquide.

Premier de série à l'horizon 2025

Associant la CCI des Côtes-d'Armor, le chantier CMV Amphibie, le cabinet d'architecture navale Pierre Delion, Europe Technologies-Ciam et le Comité régional de conchyliculture de Bretagne Nord (CRCBN), le consortium à l'initiative du projet attend la prochaine étape : l'homologation de la barge par les autorités compétentes (assurances et Affaires maritimes) qui rendra possible la mise à l'eau du bateau.

« La Région donne son accord pour aboutir au développement et à l'industrialisation de barges mytilicoles fonctionnant à l'hydrogène, avec un premier de série pouvant être prêt au second semestre 2025. On passe dès ce soir d'un cadre d'appel à projets à un appel d'offres », a déjà annoncé Daniel Cueff, vice-président de la Région Bretagne en charge de la mer et du littoral.

« L'ostréiculture et la mytiliculture carbonées n'ont pas d'avenir pour des raisons environnementales », rappelle-t-il. En Bretagne Nord, la soixantaine d'unités du CRCBN en action, de la baie du Mont-Saint-Michel à la rade de Brest, consomme chacune, par marée de quatre à cinq heures, entre cinquante et quatre-vingts litres de gasoil à l'heure.

Pour que les professionnels puissent acquérir demain ce type de barges décarbonées, seule l'évolution réglementaire et la mise en route d'une dizaine d'unités permettra d'obtenir de premières économies d'échelle.

« L'autre défi consistera à monter une ingénierie financière pour absorber cette économie d'échelle. Il faudra sans doute une centaine de séries (100 moteurs) pour parvenir au prix d'un moteur diesel IMO4 », souligne Sylvain Cornée, le président CRCBN.

Relancer l'industrie navale

Sur le plan technique, les futures barges devront aussi résoudre l'encombrement des bonbonnes d'hydrogène, installées ici sur la plateforme, près de la timonerie (poste de pilotage). La solution pourrait venir à terme d'un placement des bouteilles sous le pont.

« Au commencement du projet, nous avons étudié les différentes solutions techniques possibles, entre la pile à combustible, le moteur à hydrogène pour lequel le stade d'essai est lourd, et le moteur rétrofité. Nous avons trouvé en Italie le motoriste spécialisé dans la combustion à hydrogène », explique Frédéric Ludet, chef de projet H2 chez Europe Technologies-Ciam. À Turin, Dumarey, qui a aussi finalisé le générateur électrique d'un groupe électro-hydrogène, dispose de 19 bans d'essai moteurs.

« Il y a encore des améliorations à apporter pour être prêt pour la mi-2025 », ajoute Jean-Claude Balanant, président de la CCI des Côtes-d'Armor.

Très active en matière d'hydrogène, la structure consulaire anime un cluster s'intéressant à l'hydrogène qui compte 250 entreprises bretonnes. Avec Saint-Brieuc Agglomération et Saint-Malo Agglomération, elle développe un projet de création d'une unité de production d'hydrogène vert, Armor Hydrogène, en collaboration avec le syndicat de l'énergie et la Banque des territoires. Il alimentera quinze bus et des bennes à ordures à Saint-Brieuc et à Saint-Malo.

« L'intégration de nouvelles technologies décarbonées, que ce soit l'hydrogène, ou les e-fuels, ou même le vélique, entraine des contraintes règlementaires conséquentes. Le projet Estebam ouvre la voie à la duplication de la solution sur la quarantaine de barges quasiment identiques construites par CMV Amphibie. La décarbonation est un moyen pour relancer l'industrie navale », veut croire Philippe Missoffe, délégué général du Groupement des industries de construction et activités navales (Gican).

Alors que la Région Bretagne soutient également le projet Pilothy d'intégration d'une pile à combustible hydrogène à bord d'un bateau de pêche existant, la feuille de route française de la décarbonation maritime d'ici à 2050 table sur des investissements colossaux. Ils sont estimés entre 71 à 110 milliards d'euros pour la période 2023-2050.