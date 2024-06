Dijon veut se positionner comme la vitrine de la filière hydrogène

Depuis 2020, la stratégie nationale, en cours de révision, en matière d'hydrogène est financée à hauteur de 9 milliards d'euros avec l'objectif de gagner en souveraineté technologique, industrielle et énergétique. Ce soutien a permis de développer toute une filière impulsée par les pouvoirs publics en lien avec les entreprises des territoires, que ce soit par des capacités manufacturières, des projets de production massive d'hydrogène pour la décarbonation d'industries ou encore des écosystèmes alliant production, distribution et usages, dans la mobilité routière notamment.

Toutefois, certains freins restent à lever pour le déploiement de cette nouvelle énergie. D'où l'intérêt de ces « Journées hydrogène dans les territoires » (JH2T), qui, après Pau en 2023, se déroulent dans la capitale des Ducs de Bourgogne. 800 congressistes sont attendus pour assister à des conférences, des retours d'expériences, des échanges de bonnes pratiques et visiter durant une journée les acteurs clés du territoire (Syntec, Sundyne, Inéos Inovyn, le laboratoire ICB, ou encore la station de production et de distribution d'hydrogène de Dijon métropole, etc.)

Bourgogne-Franche-Comté : une région pionnière

« La Bourgogne-Franche-Comté est parmi les trois seules régions en France où il y a un budget affiché et une feuille de route très claire », constate Philippe Boucly, président de France Hydrogène. C'est pourquoi le choix d'organiser le colloque national à Dijon faisait sens.

La région prévoit un budget de 100 millions d'euros comprenant notamment, à Dijon métropole, la construction de deux stations de production et de distribution - dont la première a été inaugurée hier - le renouvellement progressif de sa flotte de bus et de bennes à ordures ménagères. La Bourgogne-Franche-Comté figure parmi les régions pionnières puisque les premières recherches en matière de pile à combustible ont démarré il y a près de 40 ans sur le Territoire de Belfort. « Une recherche venant des laboratoires de l'université et qui, petit à petit, a débouché sur du développement, de la création de startups et sur de l'industrialisation », précise Marie-Guite Dufay, présidente de la région BFC. Par exemple, avec l'installation récente de la gigafactory McPhy, qui fabrique des électrolyseurs à Belfort. C'est désormais tout un écosystème qui s'est construit sur ce territoire depuis la fabrication des composants jusqu'aux stations à hydrogène.

Ainsi, l'entreprise Gen-Hy installée dans le Doubs, à Allenjoie, qui est la première en France à fabriquer des membranes d'électrolyseurs, Forvia (ex-Faurecia) qui conçoit des réservoirs hydrogène au même endroit. Mais également tout un environnement scientifique à la pointe tel que le laboratoire ICB qui réalise des travaux de recherche sur les matériaux pour piles à combustible, électrolyseurs haute température et stockage solide ou encore l'IstHY, un institut de référencement à Belfort. C'est le seul centre d'essais, de tests et de certifications en France pour les systèmes de stockage hydrogène afin de répondre aux exigences réglementaires de mise sur le marché. Auparavant, il fallait envoyer les produits au Canada pour les faire tester.

Vers une école de l'hydrogène

Selon France Hydrogène, la filière compte actuellement 6.500 emplois directs. À horizon 2030, ce sont entre 50.000 et 100.000 emplois directs ou indirects qui vont être générés dans le domaine de l'hydrogène. L'enjeu est donc majeur pour réussir le déploiement pérenne de cette filière industrielle stratégique. « Notre focale pour cette stratégie est d'anticiper les besoins de formation des industriels sur ce secteur », souligne Marie-Guite Dufay. « Nous travaillons main dans la main avec France Hydrogène, sur la base d'un diagnostic totalement labellisé, nous pourrions devenir véritablement le laboratoire des métiers de demain concernant l'hydrogène » poursuit-elle. Sachant que la région dispose déjà d'un panel de formations dans le secteur industriel qui peuvent être « colorées » à l'hydrogène, telles que des compétences d'usinage, d'assemblage, de maintenance, etc... Il y a également un certain nombre de formations à anticiper. Aussi, la région lancera prochainement un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) sur les compétences et les métiers d'avenir. « La région est en lien étroit avec l'État, afin qu'il y ait ici une école de l'hydrogène qui soit labellisée, du CAP au diplôme d'ingénieur, en passant par la formation continue et la formation en lien avec les entreprises », ajoute Marie-Guite Dufay.