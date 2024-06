Carole Delga : « Je refuse que la culture soit l’apanage des élites et des grandes villes »

LA TRIBUNE - Dans ces temps politiques troubles, quel rôle peut porter la culture ?

CAROLE DELGA - La culture est essentielle pour notre démocratie. Elle a forgé notre république française, a inspiré le monde et continue de l'inspirer aujourd'hui. Elle porte en elle les valeurs qui fondent mon engagement politique : la tolérance, l'ouverture au monde, le partage, la diversité et la liberté de pensée. C'est l'expression la plus absolue de notre humanité. Et dans cette période tourmentée, où les idées nauséabondes de l'extrême droite prolifèrent jusqu'aux portes du pouvoir, nous devons sans cesse rappeler son importance. Car en Europe nous savons ce que signifie pour la culture l'extrême droite au pouvoir : coupes budgétaires, contrôle politique, fin de l'audiovisuel public, concentration des médias, etc. En Occitanie, je me bats pour garantir l'accès à une offre culturelle de qualité et de proximité sur tous les territoires et pour tous les habitants. En portant une attention particulière aux jeunes et aux populations des territoires ruraux. Parce que je refuse que la culture soit l'apanage des élites et des grandes villes. Par exemple, en proposant la gratuité des trains régionaux les premiers week-ends du mois, les citoyens peuvent dans le même temps bénéficier de l'accès gratuit aux musées.

La culture est souvent le parent pauvre des collectivités face au resserrement des recettes. Mais au contraire, ce domaine ne doit-il pas être utilisé comme un vecteur d'attractivité des territoires ?

C'est un enjeu majeur pour les territoires et les habitants, car c'est une source importante de retombées économiques, touristiques et de création d'emplois. En 2022, les tournages de fiction représentent près de 90 M€ de retombées économiques. Ça ne peut donc pas être une variable d'ajustement. Cela se traduit par un budget volontariste et le maintien à 3 % de l'investissement. En 2024, nous investissons ainsi 70 M€ pour la culture en Occitanie. À cela s'ajoute l'action de trois agences régionales qui accompagnent les acteurs professionnels de chaque filière sur tout le territoire : Occitanie Films, Occitanie Livre et Lecture et Occitanie en Scène. Enfin, notre région rayonne aujourd'hui grâce à deux filières de référence. Les industries culturelles et créatives tout d'abord. Aujourd'hui, l'Occitanie est la première région de France concernant l'accueil des tournages de fictions. Mon ambition est d'en faire la première région européenne audiovisuelle, avec la création d'ici 2028 de près de 5 000 emplois. Les festivals ensuite. L'Occitanie, terre de 1 001 festivals, est devenue une référence nationale. Ils symbolisent l'ADN et les valeurs de notre belle région, fait de sens de la fête, de convivialité et de diversité.

Les régions françaises mobilisent 800 millions d'euros pour la culture

Présidente de l'association des Régions de France, quel regard portez-vous sur les différentes politiques culturelles menées ?

Les Régions françaises mobilisent 800 M€ pour la culture. C'est un budget conséquent. Surtout dans un contexte budgétaire contraint avec des baisses drastiques imposées unilatéralement Le financement de la culture est aujourd'hui une inquiétude prépondérante de tous les acteurs, et je la partage. En tant que présidente de Régions de France, je demande à l'État de se réengager. Les Régions ne peuvent pas toujours intervenir pour pallier ses manquements. Nous devons être accompagnées dans la mise en place de nos politiques culturelles et avoir une plus grande autonomie pour décliner des actions adaptées à chaque territoire. Malgré tout, les Régions ont maintenu ou augmenté les aides à la culture depuis le Covid-19 et cela malgré la crise énergétique. Cette montée en puissance pourrait malheureusement être remise en cause si le Rassemblement National arrivait au pouvoir. La culture, ce n'est clairement pas leur priorité !

Finalement, n'est-il pas là, le problème de la culture ? Le besoin de se professionnaliser dans son approche financière afin de moins dépendre du soutien des collectivités locales ?

Le vrai problème de la culture n'est pas là, il repose sur la fragilisation entière du secteur. Pour ne rien arranger, l'État se désengage : moins de 200 M€ rien qu'en 2024. Rajoutez à cela les offres d'emploi toujours plus précaires, couplées à la crise énergique et à l'inflation et vous avez la somme des problèmes rencontrés. Les collectivités territoriales sont donc un véritable soutien, même si elles font elles aussi face à une équation budgétaire de plus en plus tendue. Pourtant, nous ne devons pas transiger sur ce budget, il est le garant de notre exception culturelle française. Se désengager, c'est prendre le risque d'une perte des publics. D'abord à cause du pouvoir d'achat. Aller dans un festival ou au cinéma coûte cher aujourd'hui, cette saison 2024 des festivals d'été sera difficile. Ensuite si on ne permet pas aux enfants, dès leur plus jeune âge, de fréquenter les lieux culturels, alors on n'éduque plus les citoyens éclairés de demain.