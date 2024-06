Laurent Le Bon : « Le Centre Pompidou, plus grand prêteur d’œuvres au monde »

Le Centre Pompidou est en train de vivre ses derniers mois d'ouverture avant d'entamer des travaux de rénovation importants de fin 2025 à 2030. Période que certains jugent trop longue puisque le site va être complètement fermé, notamment son musée d'art moderne et contemporain, première collection d'Europe. Comment un établissement public aussi prestigieux continuera-t-il à vivre malgré sa fermeture ? Épineuse question que nous avons posée à son président, Laurent Le Bon, passionné, il le dit lui-même, en réhabilitation et construction de lieux culturels.

À cela nous ajouterons expert, puisqu'il a mené à son terme le projet du Centre Pompidou Metz dont il fut le président de 2010 à 2014 avant de prendre à Paris la direction du Musée Picasso fraîchement sorti de sa rénovation et, enfin, de présider depuis 2021 Beaubourg, dont le chantier colossal ne l'effraie absolument pas ! Bien au contraire, c'est pour lui une opportunité exceptionnelle de le réinventer et de pérenniser les actions menées avec les régions. Car, durant toute l'interview qu'il nous a accordée, le discret mais enthousiaste président n'a eu de cesse de nous rappeler que le Centre Pompidou était un établissement culturel national dont l'état d'esprit était celui du partage et de la collaboration avec les régions. Dont acte.

LA TRIBUNE - Malgré la fermeture complète du site de Beaubourg à partir de septembre 2025, vous affirmez que le Centre Pompidou va continuer à vivre et qu'il se doit de rendre visible la collection d'art dont il a la garde. Comment allez-vous procéder concrètement ?

LAURENT LE BON - Il est primordial de rappeler que le site en lui-même héberge plusieurs institutions. Le musée n'est qu'une de ses composantes. Nous comptons notamment la Bibliothèque d'information publique (BPI)et l'Institut de recherche et de coordination acoustique/musique (IRCAM). Ce dernier restera ouvert pendant les travaux. La BPI, quant à elle, sera transférée au parc de Bercy, dans l'immeuble Lumière qui offrira quasiment les mêmes capacités de places aux lecteurs. Donc tout ne sera pas à proprement parler fermé. J'insiste sur ce point car, oui, le Centre Pompidou va continuer à vivre. C'est un chantier culturel qui restera ouvert sur la ville. La fermeture d'un lieu public comme le nôtre est complexe, mais c'est aussi ce qui va nous permettre d'opérer une réinvention.

Vous ambitionnez une transformation architecturale...

En fait, nous avons veillé à associer au projet de rénovation technique un projet culturel par le choix des architectes : l'agence Moreau Kusunoki, associée à Frida Escobedo Studio, dont nous venons de révéler les grands axes. Nous proposons une modification de l'ensemble des espaces existants dans une logique de développement durable ; nous n'ajoutons pas d'étages ni d'ailes. En revanche, nous réinventons les lieux. À titre d'exemple, les 7 000 m2 de parking qui se trouvent sous la plazza seront transformés en un espace dédié à la création contemporaine. Et il est évident que lorsque nous rouvrirons en 2030, les territoires seront toujours associés à notre programmation.

Si l'on fait la somme des dépôts et des prêts, nous ne sommes pas très loin de dix mille œuvres exposées sur toute la France

Comment allez-vous procéder ?

Il faut bien distinguer le bâtiment Centre Pompidou de l'esprit Centre Pompidou. L'institution a toujours été un lieu ouvert aux actions territoriales. Nous allons continuer en ce sens et déployer notre programme Constellation qui, en réalité, renoue avec notre ADN. Avant l'ouverture du Centre Pompidou en 1977, le projet était perçu comme une entité parisienne construite pour les Parisiens. Ce à quoi, Michel Guy (secrétaire d'État à la culture de 1974 à 1976, N.D.L.R.) avait répondu à la tribune de l'Assemblée : « le Centre Pompidou sera la centrale de la décentralisation ». Cinquante ans plus tard, cette formule est toujours aussi passionnante même s'il faut légèrement la modifier, car l'idée que tout vienne de Paris pour irriguer les territoires n'a plus de sens. Tous les jours nous recevons des demandes venant des acteurs en régions. Parmi elles, il y a des propositions superbes ; nous n'allons tout de même pas les balayer d'un revers de la main sous prétexte qu'elles ne viennent pas de nous ! Prenons l'exemple de l'exposition Miro qui a ouvert récemment, c'est le directeur du Musée de Grenoble de l'époque Guy Tossato qui est venu voir mon prédécesseur Serge Lasvignes. J'ai bien évidemment confirmé le projet à mon arrivée il y a trois ans. Montrer toute la collection Miro à Grenoble, c'est quand même créer un moment de magie. Parfois j'entends certains de mes collègues parler de « leur » collection ; je me permets de temps en temps de les reprendre et je leur dis : « non, attention, nous ne sommes que des passeurs, nous ne sommes que des gardiens ». Ce qui compte c'est que la collection nationale soit diffusée. On pourrait se réjouir qu'elle soit bien conservée dans un bunker X ou Y, nous essayons de le faire du mieux que nous pouvons car c'est notre métier. Mais une collection qui ne sort pas, qui n'est pas vue, cela n'a pas de sens.

Concrètement, comment la collection est-elle visible en France aujourd'hui ?

La collection du musée n'est pas parisienne mais nationale. Saviez-vous que nous sommes le plus grand prêteur au monde ? C'est essentiel de rappeler cette dimension si l'on veut comprendre notre démarche. Sur les deux étages qui constituent le musée, environ 2 000 œuvres sont exposées, or la collection en comprend 150 000. Nous en prêtons environ 8 000 par an dont plus d'un tiers sont destinées à des projets en région, soit 2 500 à 3 000 œuvres. C'est colossal ! À titre de comparaison, nos collègues du MOMA à New York me disaient récemment qu'ils prêtaient largement moins de 1 000 œuvres dans le monde entier.

Il y a donc plus d'œuvres du Centre Pompidou exposées en dehors de Paris qu'au centre lui-même...

Exactement. À cela il faut ajouter ce que l'on appelle les dépôts ; c'est une autre forme de prêts mais à plus long terme. Nous avons en dépôt dans les musées de France environ 5 000 œuvres. Donc, si l'on fait la somme des dépôts et des prêts, certaines années, nous ne sommes pas très loin de 10 000 œuvres exposées sur toute la France. À Nantes, toutes les œuvres de Kandinsky exposées au Musées d'Art sont les œuvres de la collection nationale. Au LaM (Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut), à Villeneuve-d'Ascq, l'exposition permanente composée entre autres d'œuvres de Picasso, de Braque... sont des prêts du Centre Pompidou. Et puis, il y a tous les autres projets ; nous préparons 2028 avec Bourges, capitale européenne de la culture. Cet automne nous inaugurerons la deuxième édition du festival Ar (t)chipel, coproduit avec la région Centre-Val de Loire. À Toulouse, nous avons d'ores et déjà des projets avec le Nouveau Printemps, Les Abattoirs, la Fondation Bemberg ; à Marseille, Xavier Rey (directeur du Musée d'art moderne, N.D.L.R.) travaille sur de beaux projets qui se profilent pour 2027, notamment avec le Mucem ; à Bordeaux, nous collaborons avec le CAPC. Il y a aussi Lyon, Toulon, Saint-Étienne... Impossible de tous les citer.

L'idée que tout vienne de Paris pour irriguer les territoires n'a plus de sens. Tous les jours nous recevons des propositions venant des acteurs en régions

Et Paris ? La collection sera-t-elle visible dans d'autres institutions culturelles de la capitale ?

Bien sûr, et c'est important de le rappeler car ce n'est pas parce que le centre ferme qu'il n'y aura plus rien à voir à Paris. Didier Fusillier, qui préside le Grand Palais, nous offre l'opportunité extraordinaire d'exposer dans ses futurs espaces. En juin 2025, nous inaugurerons l'exposition Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hultén qui fut le premier directeur du Musée national d'art moderne du Centre Pompidou. À quelques centaines de mètres de là, nos amis du Louvre, et sa présidente Laurence des Cars, nous accueillent d'une façon tout aussi extraordinaire puisque pendant une saison, un département entier du Louvre va dialoguer avec les collections du Centre Pompidou. Nous débuterons en septembre 2026 : notre collection de design et arts décoratifs va dialoguer avec la collection des objets d'art du Louvre. Marie Lavandier qui préside le Centre des Monuments Nationaux nous a proposé le Panthéon pour y mettre en place des projets pluridisciplinaires autour de conférences, concerts, performances et expositions. Franchement... Louvre, Panthéon, Grand Palais, n'en jetez plus ! Rien que ce triptyque, on ne peut pas dire que la collection ne sera pas montrée en majesté.

Métamorphoser, réinventer, partager... ce sont les grands axes de « Centre Pompidou-Constellation, 2025-2030, le Centre en mouvement ». Une période de travaux dont vous allez profiter pour coconstruire davantage de projets. Peut-on d'ores et déjà imaginer qu'ils soient pérennes ?

C'est certain. Il y a trois ans, à l'initiative de la ville d'Auxerre, nous avons cocréé un programme d'expositions à l'abbaye de Saint-Germain autour du dialogue de l'art contemporain avec un monument historique. Cette année nous présentons La botanique des imaginaires dans laquelle les artistes se sont emparés du monde de la plante et du jardin. Il y a deux ans, la ville du Puy-en-Velay nous a proposé un projet autour de la ruralité et nous avons coproduit la nouvelle exposition, qui ouvrira le 29 juin au Musée Crozatier, À travers champs. Modernité et ruralité dans la collection du Centre Pompidou. Tout cela pour vous dire que le programme Constellation ne sera pas un « one shot ». Nous n'allons pas tout arrêter après notre réouverture en 2030. Pas du tout ! Et puis il y a le centre Pompidou Metz qui reste au cœur de notre Constellation bien sûr. Il sera le fer de lance de nos projets pour la région Grand Est grâce à Chiara Parisi, sa directrice.

Quel serait votre grand défi à venir ?

Très certainement celui de la jeunesse. Dans notre projet 2030, nous avons tenu à ce que la bibliothèque soit plus forte que jamais au sein du Centre Pompidou, car c'est la bibliothèque qui est notre poumon, qui fait venir les jeunes, parfois effrayés par le musée. Au fond, tout part de l'éducation. Comme toujours, on en revient à cette conclusion. Et je crois que nos actions doivent encore plus s'ancrer avec l'Éducation nationale, c'est pour cela que nous avons beaucoup de projets dans ce domaine. Le musée sera donc plus présent dans la bibliothèque avec un dialogue du lisible et du visible, c'est-à-dire que nous allons œuvrer pour que les collections méconnues des livres d'art, des imprimés, de la bibliothèque Kandinsky soient présentées au cœur de la bibliothèque publique d'information. On a un très beau modèle avec Les Franciscaines à Deauville (des œuvres de la collection d'art sont exposées sur les murs de la bibliothèque, N.D.L.R.). Voilà comment on peut s'inspirer des actions territoriales. Les Franciscaines, c'est pour nous un modèle très inspirant.

La région Île-de-France n'est pas en reste avec le futur site de Massy, qui sera tout à la fois un lieu de conservation doté d'une programmation culturelle...

Le Centre Pompidou Francilien - La Fabrique de l'art ouvrira en 2026. La Région Île-de-France est notre principal contributeur, aux côtés du département de l'Essonne, de la Ville de Massy, de la communauté d'agglomération Paris-Saclay et de l'État bien sûr, dont le soutien est absolument déterminant. Ce sera l'un des plus beaux lieux de conservation au monde ; mais le sens de ce projet est d'avoir un espace public. Le débat sur les réserves de musée qui soient visibles pour le public n'est pas nouveau. Nous avons choisi une voie médiane qui permettra aux visiteurs d'avoir accès aux réserves, avec des visites guidées. Mais il y aura aussi un très grand espace d'exposition où il n'est pas question de placer nos fonds de tiroirs. Nous allons pouvoir présenter les trésors de nos collections qui seront préservés à Massy et que nous ne pouvons habituellement montrer faute de place. En réalité, nous nous inscrivons dans une révolution invisible. Car le chantier du Grand Paris est un chantier que l'on ne voit pas. Nous ne l'avons pas conscientisé. Pourtant, la soixantaine de nouvelles stations de métro à venir, c'est un big bang dont nous allons bientôt découvrir les premiers effets. Nous sommes en train de vivre une métamorphose, celle d'un nouveau territoire.