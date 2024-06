Pierre Niney : « Je n’échangerais ma vie pour rien au monde »

Après une longue séance de maquillage et de coiffage, l'acteur de 35 ans pose devant l'objectif. Gracile, tiré à quatre épingles et sirotant un thé qui réchauffe ce mois de juin pluvieux, Pierre Niney mesure son apparence autant que ses réponses pour raconter son comte de Monte-Cristo : le rôle d'Edmond Dantès inventé par Alexandre Dumas, qu'il incarne avec panache et fluidité dans l'enthousiasmant blockbuster à venir d'Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte. Rencontre avec un acteur star amoureux de la langue, qui se lâche seulement devant la caméra, fuit les mondanités comme les questions politiques et a trouvé son équilibre à la campagne.

LA TRIBUNE DIMANCHE - Le rôle d'Edmond Dantès a été joué par Gérard Depardieu, Jacques Weber ou Jean Marais et le roman est un chef-d'œuvre de la littérature française... Cela vous a-t-il intimidé ?

PIERRE NINEY - Non, cela ne gâche pas le plaisir ! Comme je viens du théâtre, j'ai rapidement perçu comme normal le fait d'interpréter des textes ou des rôles déjà connus, comme chez Molière ou Shakespeare. Le rôle et le texte ne m'ont pas tétanisé, et comme ce film est une adaptation nouvelle et moderne du roman, on peut se détacher des autres interprétations. Nous avions la conviction de vouloir jouer la transformation physique du personnage d'une façon très réelle : pour se venger, Edmond Dantès crée plusieurs « avatars », pour lesquels nous avons imaginé des maquillages spécifiques, nous ne nous sommes pas contentés de perruques ! C'est la première version à aller au bout du réalisme.

Aviez-vous lu le livre d'Alexandre Dumas ?

Oui, vers l'âge de 15 ans, et je l'ai relu pour le film. Il m'avait marqué car il y a tout dedans : une histoire profonde doublée d'un souffle épique très divertissant. C'est une tragédie qui parle à tout le monde car elle aborde l'injustice, la vengeance... Un fils peut-il payer pour les fautes d'un père ? Et puis il y a une histoire d'amour brisée puis retrouvée, les regrets de la vie... C'est une œuvre universelle. J'ai eu beaucoup de bonheur à dire ces mots magnifiques, un plaisir similaire à ce que j'ai pu ressentir sur scène à la Comédie-Française avec par exemple l'intemporalité des sentiments de Musset. Ce sont des œuvres que l'on ne joue pas tous les jours !

Solaire au départ, Edmond Dantès devient obsédé par une vengeance très noire... Comment échappe-t-on à une interprétation trop binaire du super-héros ?

Cette noirceur existe dans le roman. Nous ne pouvions pas faire l'impasse sur le caractère obsessionnel de cette vengeance, sur la cruauté de Monte-Cristo et celle de ses ennemis et le fait que lorsqu'on veut combattre des monstres on peut en devenir un soi-même. Nous ne voulions pas juste faire un film d'aventures ou de cape et d'épée. Il fallait raconter cette histoire en montrant que nous, les Français, nous avons nos super-héros à nous, qui sont plus tourmentés, plus fragiles et plus noirs que les super-héros des Marvel américains. Pour moi, Batman est un héritier de Monte-Cristo. D'ailleurs, depuis les Batman de Christopher Nolan, plus complexes, les gens sont prêts à embrasser la noirceur de ce genre d'œuvres. Il y a quelque chose de vraiment dingue à incarner l'innocence qui se mue en souffrance physique et morale, l'injustice qui rend fou... C'est un film assez cruel sur la condition humaine.

J'avais quatre à six heures de maquillage à chaque transformation

La mise en scène est enlevée et le rôle, physique. Comment s'est passé le tournage ?

C'est beaucoup d'organisation ! C'est le premier tournage pour lequel j'ai dû me préparer autant en amont, avec des codes couleurs différents pour la temporalité des cinq personnages qu'incarne Edmond Dantès à différents âges... J'ai fait un travail étroit avec la scripte, la « gardienne de la temporalité » du film, pour ne pas perdre de vue l'histoire et l'enjeu de chaque scène. Mais j'avais du temps pour me préparer puisque j'avais quatre à six heures de maquillage à chaque transformation.

Pour la scène d'évasion, vous avez été entraîné par Stéphane Mifsud, le champion du monde d'apnée...

Oui ! Grâce à ses conseils, je suis passé d'une minute vingt en apnée statique à trois minutes quarante. La scène devait être un plan-séquence, pour que le spectateur soit en immersion : quand on est enfermé dans un sac à quinze mètres de profondeur, qu'il faut faire une décompression sans détendeur pour que les tympans n'explosent pas et qu'à partir de là, il faut trouver la sortie du sac... il y a toujours du stress et j'espère qu'il se voit à l'écran, comme dans James Bond : on sait qu'il ne va pas mourir mais on doit quand même avoir peur pour lui ! C'était donc important d'être en forme physiquement : comme pour les athlètes, il faut une hygiène de vie irréprochable pendant un tournage.

« J'ai appris à désirer mon métier, j'ai testé ma vocation et provoqué ma chance »

Cela convient à votre légendaire côté perfectionniste, non ?

Ça me va, oui ! Mais j'aime bien lâcher le contrôle devant la caméra, c'est un de mes grands plaisirs : bien préparer pour ensuite laisser libre cours à mon imagination et me laisser emporter. Mais c'est vrai que j'aime cette rigueur : j'admire les athlètes, c'est peut-être ma manière de me rapprocher d'eux, de vivre ces tournages où nous sommes suivis par un coach sportif, des nutritionnistes, des profs d'escrime... Je le vis comme un long marathon. Plus on est préparé, moins on est fatigué, aussi, et cela permet de ne pas perdre la force créative du rôle. Pour garder le cap sur quatre mois, avec des heures de maquillage et de démaquillage, il faut vraiment faire passer sa santé, sa nutrition et son sommeil avant beaucoup de choses. Il y a quand même 200 personnes sur le plateau qui attendent que vous fassiez un truc correct pour que le film ne soit pas nul !

Pour ça, vous pouvez aussi compter sur votre grande capacité d'improvisation, qu'on a pu mesurer dans le jeu Lol - Qui rit, sort ! (sur Prime Video)...

J'adore l'impro, j'en fais souvent avec des amis proches juste pour le plaisir. L'émission était donc plus proche d'un long brunch avec des potes que d'une compétition stressante. Avec François Civil ou Benjamin Lavernhe, c'est toujours un plaisir de raconter des conneries, d'essayer de les faire rire : cette façon de dire tout ce qui nous passe par la tête, d'essayer de créer des situations de comédie juste pour voir son pote rire, ça nous donne tellement de plaisir qu'on se challenge souvent. Parfois, on peut refaire cinquante fois la même impro parce qu'elle nous fait trop rire : on va chercher de nouveaux mini-détails à chaque fois et ça devient une espèce de laboratoire d'humour, qui n'est pas hyper fun pour tout le monde sauf pour les obsessionnels de la comédie que nous sommes ! Ça nous éclate.

Vous retrouvez Anaïs Demoustier, avec qui vous aviez déjà tourné. Appartenez-vous à une « famille de cinéma » ?

Le cinéma français a cela de magnifique qu'on se croise et se recroise, on joue des amis, des amants... Je suis proche depuis longtemps de François Civil, Benjamin Lavernhe et Jonathan Cohen. Anaïs est l'actrice qui m'émeut le plus et avec qui j'aime le plus tourner, j'adorerais faire tous mes films avec elle ! J'aime beaucoup Laurent Lafitte aussi : on parle de la Comédie-Française, on rit et on cherche d'autres projets ensemble.

Vous ne rêvez donc pas de faire carrière aux États-Unis ?

Oui et non. J'en suis un peu revenu... Je suis très admiratif de réalisateurs américains comme Nolan, Tarantino, Scorsese ou Brad Ingelsby, qui a fait la série Mare of Easttown avec Kate Winslet, que j'ai adorée. Mais nous avons quand même une industrie passionnante en France, qui rivalise totalement en matière de créativité avec les États-Unis. Donc j'adorerais faire des projets là-bas, mais disons que je ne me mets pas tous les jours dans les embouteillages de Los Angeles pour rencontrer à tout prix les gens qu'il faut : le jour où il y aura un rôle idoine, j'espère qu'il viendra à moi. On m'en a proposé, mais à chaque fois c'était moins intéressant que ce que j'ai la chance d'avoir en France. Je laisse faire mes agents américains !

Vous avez été le plus jeune pensionnaire de la Comédie-Française, le plus jeune césarisé... Votre vocation a-t-elle été une évidence ?

Oui, ma volonté de faire ce métier a été évidente. J'ai tout misé dessus et ma famille ne m'a jamais demandé, comme à d'autres, de faire d'abord des études de marketing ou de droit... J'ai eu de la chance : mes parents n'avaient pas peur des métiers artistiques ! Mais avant d'avoir un rôle principal au cinéma, vers 25 ans, j'ai eu dix ans de tout petits rôles et de castings ratés... Je disais « Monsieur, voici Madame » à la Comédie-Française ; dans Les Émotifs anonymes, je joue un apprenti chocolatier, tout au fond du cadre, avec Swann Arlaud ; j'ai fait des téléfilms... C'était beaucoup de rejets, mais pendant ce temps j'ai appris à désirer mon métier, à vouloir très fort des rôles, j'ai testé ma vocation et provoqué ma chance. Les choses se sont faites jeune mais pas vite.

Comment vivez-vous votre notoriété ?

Plutôt bien. Il y a des hauts et des bas parce qu'il faut être très « câblé » pour gérer, avec les réseaux sociaux, la rapidité médiatique actuelle. Il y a une violence dans l'attente de ce que l'on va dire ou faire et c'est dur de protéger son intimité. Je ne regrette pas cette notoriété, qui m'apporte des choses extraordinaires... mais je ne me promène pas dans la rue avec mes deux filles comme ça, je ne m'installe pas à une terrasse de café comme ça. Je n'échangerais ma vie pour rien au monde ! Mais je me suis un peu « exilé » pour vivre à la campagne - avec un immense plaisir, car j'adore l'espace et le rapport aux animaux -, même si c'est aussi pour ne pas avoir à faire des selfies toute la journée. Mais je suis ravi d'avoir le choix de ne pas être tous les jours au même endroit au travail.