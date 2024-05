1er-Mai : des cortèges entre revendications salariales et soutien à la Palestine

La mobilisation n'a pas eu l'ampleur de l'an passé. Entre 800 000 et 2,3 millions de personnes (selon la police et les syndicats) avaient alors manifesté en France, majoritairement contre la réforme des retraites. Cette année la fréquentation retrouve un niveau ordinaire. À Paris, où quelques tensions ont eu lieu (25 interpellations), 50 000 personnes ont manifesté lors de la journée internationale des travailleurs, a annoncé la CGT à l'AFP. La police compte 18 000 manifestants dans la capitale. Bien loin des 112 000 annoncés par les autorités en 2023 (550 000 côté syndicats).

Au niveau national, leur nombre serait autour de 150 000, selon les estimations des services de renseignements territoriaux, rapporte France Info et autour de 200 000 selon la CGT.

« La colère sociale, elle est bel et bien présente »

La mobilisation serait du même ordre qu'en 2022. « La colère sociale, elle est bel et bien présente », affirme Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.

Les thèmes portés par les manifestants sont plus diverses que l'an passé : paix à Gaza, salaires plus juste, Europe plus protectrice... De Marseille à Lyon, Rennes ou Toulouse, les cortèges, avec souvent des drapeaux palestiniens en plus de ceux des syndicats, reflétaient ces mots d'ordre multiples, après un 1er-Mai focalisé contre la réforme des retraites l'an dernier.

Drapeaux palestiniens

« Je suis là pour les travailleurs et travailleuses, c'est important de se mobiliser pour nos droits. Mais aussi pour dénoncer la situation terrible en cours à Gaza et en Palestine. Il faut que cela cesse », a déclaré à l'AFP Louise, 27 ans, dans le cortège parisien. À Marseille, l'un des plus gros cortèges, entre 3 000 personnes (police), et 8.000 (CGT) personnes étaient réunies derrière une banderole proclamant: « Mobilisés pour la paix et le progrès social ».

Contrairement à l'an passé, les plus grands syndicats n'ont pas signé d'appel commun même s'ils ont défilé ensemble dans plusieurs villes. La CGT, FSU et Solidaires, ainsi que des organisations de jeunesse dont l'Unef, la Fage ou le MNL (Mouvement national lycéen), ont tout de même lancé un appel commun notamment « contre l'austérité », pour l'emploi et les salaires ou encore la paix.

L'autre sujet des cortèges : une Europe plus protectrice pour les travailleurs

A l'approche des élections européennes du 9 juin, plusieurs responsables politiques étaient de la partie comme Fabien Roussel (PCF) à Lille ou Manon Aubry (LFI) à Lyon. A Saint-Etienne, la tête de liste du PS-Place publique Raphaël Glucksmann a été empêché de rejoindre le cortège après des jets de peinture et des invectives de quelques dizaines de militants. Le premier syndicat français, la CFDT, a appelé à rejoindre les cortèges « pour revendiquer une Europe plus ambitieuse et plus protectrice pour les travailleurs et les travailleuses ».

« Le 1er-Mai, c'est l'occasion de se rappeler que tous les droits dont on bénéficie aujourd'hui ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été arrachés par les luttes sociales et les syndicats », a de son côté déclaré Sophie Binet, qui s'inquiète du non respect des libertés syndicales.