SNCF : les cheminots obtiennent des retraites anticipées, et lèvent leur menace de grève

Voilà un long bras de fer, finalement gagné par les cheminots. Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont tous signé avec la direction un accord sur les fins de carrière des cheminots. Après la CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire et la CFDT-Cheminots la semaine dernière, Sud-Rail a annoncé ce lundi son intention de signer cet accord après consultation de ses adhérents. L'accord permet de « compenser en partie les effets néfastes de la réforme des retraites », a déclaré à l'AFP le secrétaire fédéral de Sud-Rail, Erik Meyer. Les adhérents du syndicat se sont massivement prononcés en faveur d'une signature.

En conséquence, Sud-Rail a décidé de ne pas appeler à la grève au mois de mai, comme le syndicat menaçait de le faire après le premier coup de semonce de la grève des contrôleurs en plein week-end de vacances scolaires au mois de février. Le collectif informel réunissant les contrôleurs, le Collectif national ASCT (CNA), a lui aussi fait savoir qu'il n'appellerait pas à la mobilisation. Sud avait déposé un préavis pour tout le mois de mai pour peser sur les négociations sur les fins de carrière, initialement prévues plus tard dans l'année mais avancées pour désamorcer le conflit des contrôleurs.

Une retraite 15 mois avant l'âge légal

L'accord prévoit entre autres une amélioration du dispositif de retraite anticipée, en particulier pour les cheminots ayant occupé des postes à la pénibilité avérée.

Les cheminots occupant un poste pénible, comme les conducteurs ou les aiguilleurs, pourront entamer une « cessation anticipée d'activité » 30 mois avant leur retraite avec 15 mois travaillés rémunérés à 100% et 15 mois non travaillés rémunérés à 75%. Pour les contrôleurs, le dispositif est encore plus avantageux avec une cessation d'activité s'étalant sur 36 mois dont 18 mois non travaillés rémunérés à 75%.

Les cheminots ayant plus de quinze ans d'ancienneté, mais pas de pénibilité, pourront aussi profiter d'un dispositif sur dix-huit mois, avec neuf mois à temps plein et neuf mois de dispense d'activité, l'ensemble étant rémunéré à 75 %. D'autres dispositions dans l'accord sont prévues sur le temps partiel de fin de carrière, rémunéré 10% de plus que le temps réellement effectué. La direction a également proposé la création d'un échelon d'ancienneté supplémentaire pour améliorer la rémunération des cheminots en fin de carrière.

La SNCF en opération séduction

Cet accord a donc permis la signature de tous les partenaires sociaux sur un sujet aussi important est très rare à la SNCF, selon les syndicats du groupe ferroviaire. Pour la CFDT-Cheminots, cela « marque le premier acte de la "plateforme de progrès social" » voulue par Jean-Pierre Farandou et présentée en février pour répondre à la grève des contrôleurs.

Si la SNCF est prête à autant d'efforts, c'est parce qu'elle veut éviter de faire face à de nouvelles grèves d'ampleur. Durant le weekend du 16 février, le transporteur avait encaissé une massive avec trois contrôleurs sur quatre en arrêt et une circulation des trains « fortement perturbée ». « 850.000 Français vont pouvoir finalement partir en vacances » mais « je regrette que 150.000 Français ne vont pas pouvoir partir », avait déclaré sur BFMTV, le patron de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, concédant que « nous ne sommes pas au rendez-vous ».

Surtout, les syndicats laissaient planer la menace de nouveaux mouvements de grève cet été, pendant les Jeux olympiques et paralympiques. La SNCF s'était néanmoins montrée rassurante. « A ce stade » pour les JO, « je ne vois pas de risque particulier » de perturbations et « je ne suis pas pessimiste du tout », avait assuré Jean-Pierre Farandou fin mars. « Je pense qu'on sera en capacité de converger au mois de mai, au mois de juin », avait ajouté le patron du groupe ferroviaire public au micro de BFMTV et RMC.

Pour apaiser les syndicats, l'entreprise ferroviaire propose aux salariés mobilisés pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques une prime de 50 euros par jour et 200 à 500 euros de prime supplémentaire, en fonction de la période où ils posent leurs congés. De leur côté, les syndicats, eux, sont sceptiques sur le chiffre de 1.500 euros (le montant maximal de primes cumulées), qui sera selon eux difficilement atteignable ou réservé à une petite minorité. « On est dans cet ordre-là », a simplement indiqué le patron au sujet du montant de 1.500 euros de primes.

La droite veut encadrer le droit de grève, contre l'avis du gouvernement et de la gauche Pour « protéger les Français » face à « des prises en otage excessives et répétées » des usagers sur des périodes chargées comme les vacances scolaires, le président du groupe centriste Hervé Marseille a déposé en février en pleine mobilisation des contrôleurs de la SNCF, un texte porté au Sénat pour encadrer le droit de grève. Un texte cependant loin de faire l'unanimité. Au micro de Sud Radio, le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete, a affirmé ce vendredi que « le gouvernement affichera une position contre », a indiqué le ministre sur Sud Radio. « Il y a un problème de constitutionnalité avec ce projet de loi, le droit de grève est quand même un droit constitutionnel ».

(Avec AFP)