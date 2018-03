4e Université du numérique : comment relever le défi des compétences ?

La révolution numérique change déjà notre façon de travailler. Elle transformera aussi notre façon d'apprendre et les compétences requises. À quoi doit-on s'attendre ? Comment s'y préparer ? Comment s'y adapter ?

Le constat est clair : métamorphose du monde du travail, création de nouveaux métiers et disparition de certains autres, adaptation des compétences à toutes les activités impactées par les technologies du numérique ; une concurrence mondiale sur le marché des talents accrue par une plus grande attractivité de certains pays/acteurs ; une adaptation du système éducatif (définition des programmes) à la mutation rapide de la pratique des métiers ; une politique volontariste du gouvernement de faire de la formation professionnelle une clé de la lutte contre le chômage.

Au moment où le Medef vient de prendre le lead de la Coalition française en faveur des compétences et des emplois dans le numérique, partie prenante de l'initiative "Digital Skills and Jobs" lancée en décembre 2016 par la Commission européenne, la 4e Université du numérique qu'il organise les 21 et 22 mars 2018 sera l'occasion de faire un état des lieux et de travailler sur les solutions à mettre en place rapidement pour former, faire monter en compétences, attirer, fidéliser les hommes et les femmes qui vont mettre en place, au sein des entreprises, la nouvelle économie et développer en France les filières d'avenir.

Le "point de départ d'une prise de conscience nationale"

« Loin d'être un aboutissement, nous souhaitons que l'Université du numérique 2018 soit le point de départ d'une prise de conscience nationale du sujet et d'une mobilisation massive des acteurs », explique le Medef, qui adresse ce message aux dirigeants d'entreprise, aux apprenants de tout âge, aux enseignants, aux recruteurs, aux formateurs, à tous les décideurs économiques et politiques... Et à tous ceux qui souhaitent découvrir le futur des métiers, de l'emploi, des compétences et de la formation.

La Tribune, partenaire de cette édition de l'Université du numérique, a décidé d'ouvrir ses colonnes aux acteurs de cette transformation. Pierre Gattaz, le président du Medef, qui achèvera son mandat le 3 juillet, Florence Poivey, présidente de la Fédération de la plasturgie et négociatrice de l'accord sur la formation, Godefroy de Bentzmann, président de Syntec numérique, Idriss Bennani et Pierre Deleforge, fondateurs de RézoSocial, et Emmanuelle Larroque, directrice et fondatrice de la startup Social Builder, donnent dans les pages qui suivent leur vision des évolutions en cours et des moyens de préparer chacun à affronter ces défis et saisir les opportunités qu'ils ouvrent.

Dossier spécial "Université du numérique"