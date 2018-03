« Investissons dans les compétences numériques des femmes » Emmanuelle Larroque

En raison de représentations stéréotypées, les filles ne sont pas incitées, voire sont dissuadées, à emprunter des carrières scientifiques bien qu'elles choisissent autant que les garçons la terminale S (47%). Lorsqu'elles accèdent aux métiers du numérique (27% selon le Syntec Numérique), elles témoignent de difficultés souvent liées à la culture des entreprises, à l'organisation du travail ou au défaut de perspectives qui les conduisent à changer de métier ou de secteur. Enfin, quand elles persistent par passion ou bravade, seules 3% atteignent la présidence d'entreprise (rapport "Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes", 2017). Compte tenu de l'importance du numérique pour le destin des entreprises, à ce rythme, en quelques décennies, les femmes vont disparaître des comités de direction.

Si le défaut de mixité des équipes est un constat partagé, le défi que représente la perte de talents féminins pour notre compétitivité est largement sous-évalué. Comprenons bien une chose : investir sur l'orientation et la formation aux compétences numériques des femmes, quels que soient leurs âges ou formations initiales, est un pari sans perte ! Rendre désirables la technologie et les métiers du numérique, c'est travailler leur employabilité, sécuriser les parcours professionnels et, surtout, assurer l'accès aux entreprises à un vivier de compétences nécessaires, indispensables pour leur développement.

Les axes de la réforme

Face à ce défi, nous devons mettre ce sujet au cœur de toutes nos réformes et engager un plan concerté. Parmi toutes les actions qui existent - nombreuses, complémentaires, efficaces -, deux axes essentiels sont encore insuffisamment investis. Le premier : la connaissance des métiers. Les femmes qui souhaitent retravailler leur projet professionnel sont perdues. Par où commencer ? Quelle formation ? Quelle est la réalité du métier pour lequel je vais devoir me reformer ? Social Builder développe le projet Adabot, chatbot sur Messenger pour réorienter 20.000 femmes grâce à des témoignages de professionnelles, des formations gratuites, des événements et des mises en relation avec des mentors. Il n'existe aujourd'hui aucun financement pour soutenir des projets liés à la connaissance des métiers pour les actives tels qu'Adabot.

Le second : la réorientation des actives vers les métiers du numérique. Nous développons depuis trois ans des formations de quatre mois pour reconvertir aux métiers du numérique des femmes diplômées de filières généralistes à faibles débouchés. Bien que les entreprises soient hésitantes à miser sur ces publics, 85% des apprenantes sortent de nos formations avec un poste de cadre. Notre succès tient d'un accompagnement serré, l'implication des entreprises, une combinaison de compétences techniques et transverses ciblées. Or, nous sommes limités à 300 femmes formées par an faute d'accès aux financements Opca [Organismes paritaires collecteurs agréés, ndlr], fermés aux formations innovantes telles que les nôtres.

Nous sommes des dizaines d'acteurs à imaginer des solutions innovantes et efficaces pour améliorer la réorientation professionnelle et la connaissance des métiers, et pourtant nous ne pouvons prétendre aux financements institutionnels. Des réponses pragmatiques doivent être envisagées dans la réforme de la formation professionnelle pour gagner le pari de la mutation des compétences et faire des femmes des actrices de la mutation de notre économie.