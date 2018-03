« Formons au numérique pour compter sur tous les talents »

Nous savons tous que, demain, les métiers seront massivement numériques. C'est une évidence pour Syntec Numérique, dont les entreprises représentent 80% du chiffre d'affaires du secteur et près de 450.000 personnes, et créent chaque année des milliers d'emplois - plus de 19.000 l'année dernière.

La transformation numérique est à la fois économique, politique, sociétale et culturelle, et les actifs, actuels ou futurs, doivent être capables d'en maîtriser les usages. Pour cela, nous devons répondre à trois défis centraux : la formation, la féminisation et la transformation des métiers.

Tous les acteurs doivent s'engager ensemble au service de la formation - État et régions, entreprises et organismes de formation, écoles et universités. Cela englobe à la fois la formation initiale des écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, et la formation continue tout au long de la vie. Depuis 2014, Syntec Numérique a fait des propositions sur l'enseignement scolaire et supérieur. Les choses avancent et nous nous en réjouissons, comme par exemple la mission confiée à Cédric Villani sur l'enseignement des mathématiques. Mieux former les enseignants, et apprendre aux enfants à aimer les maths ou à coder, est un formidable challenge pour la France.

Nous devons également continuer à travailler au service de l'attractivité des métiers du numérique, notamment au sein des établissements scolaires si nous voulons attirer davantage de jeunes, garçons et filles. En terminale S, les filles sont presque aussi nombreuses que les garçons, et pourtant, elles ne sont que 29 % des diplômés d'écoles d'ingénieurs. Dans le secteur numérique, les femmes représentent seulement 14,5 % des ingénieurs. Pourquoi nous priver de tous ces talents ? Syntec Numérique est engagé depuis des années pour la mixité, au travers du programme « Femmes du numérique », du Trophée excellencia ou encore du collectif Femmes @Numérique.

Enfin, nous devons nous mobiliser pour relever le défi de la transformation des métiers par les technologies numériques.

Tous les secteurs d'activité sont concernés et doivent faire évoluer les compétences de leurs collaborateurs vers les métiers numériques et anticiper de nouveaux besoins en recrutement. De plus en plus souvent, les Français vont être amenés à travailler dans des métiers différents, et à évoluer dans plusieurs secteurs d'activité au cours de leur carrière. Le système de formation professionnelle doit être adapté pour répondre à un enjeu de cette ampleur, et c'est pour cette raison que Syntec Numérique est attentif aux réformes engagées par le gouvernement en matière de formation professionnelle. Nous saluons par exemple la modernisation du compte personnel de formation (CPF), afin d'en faire un outil monétaire, potentiellement abondé par les entreprises et les individus, en les remettant en première ligne dans le choix de leur formation.