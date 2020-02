Affaire Griveaux : la macronie tout au bord de la crise de nerfs

Dans quelques années, quand on se retournera sur le quinquennat Macron, l'affaire Griveaux tiendra assurément une place de choix au côté de la non moins célèbre affaire Benalla. Toutes les deux, malgré leurs différences, ont en commun d'avoir suscité une déflagration au cœur même de la macronie. Toutes les deux ont également provoqué un emballement médiatique, laissant nombre de Français perplexes, entre sidération et amusement. Les futurs historiens pourront y trouver matière sur l'état d'esprit pour le moins embrumé des élites françaises face aux bouleversements du monde. Quelques heures avant le renoncement de Benjamin Griveaux à la course à la mairie de Paris, la macronie bruisse déjà de rumeurs. Entre les ministres, députés, et responsables LREM, les échanges par messageries et SMS fusent, annonçant à l'avance la mise à mort politique de l'intéressé.

Évidemment, les journalistes sont les premiers destinataires de ces messages issus du cœur du pouvoir : « Il va bientôt annoncer sa démission ! », nous déclare au téléphone un pilier de la campagne, le soir précédent l'annonce fatidique. Étrangement, dans l'adversité, les pro-Griveaux, comme les antiGriveaux, se retrouvent dans...