Gare de l'Est, chèque logement... Buzyn prend ses distances avec Griveaux

À peine désignée candidate d'En Marche à la mairie de Paris, Agnès Buzyn a choisi de reporter les propositions-chocs de Benjamin Griveaux. Elle veut ainsi "mettre entre parenthèses" le projet de déplacer la gare de l'Est porte de la Villette et de transformer le faisceau ferré en Central Park. Pour l'instant, l'ex-ministre de la Santé ne croit pas non plus en l'apport de 100.000 euros pour acquérir un logement. "Je ne sais pas par quel chemin cela empêche l'inflation des prix au mètre carré. J'ai encore besoin de regarder et d''y travailler encore", a-t-elle déclaré à ses têtes de liste avec qui elle déjeunait hier.

"Avant l'île aux Cygnes (que Benjamin Griveaux voulait réaménager avec des bassins de nage, Ndlr), j'ai bien senti qu'on allait traiter d'abord les vilains petits canards, c'est-à-dire commencer par le quotidien des Parisiens", résume Eric Azière, président du groupe UDI-MoDem au conseil de Paris et tête de liste dans le 14è arrondissement.

"Une nouvelle hiérarchisation des projets"

Une autre tête de liste confirme à La Tribune que la nouvelle candidate d'En Marche souhaite une "nouvelle hiérarchisation des projets". Outre les grands thèmes d'En Marche pour la capitale - propreté et sécurité -, Agnès Buzyn entend "ajouter des choses" dans le domaine de la santé, du social et de la "ville bienveillante", et notamment en matière d'intergénérationnel ou de vieillissement de la population. Elle a par exemple invité ses colistiers à lui soumettre des propositions sur l'hébergement d'urgence, une compétence que Benjamin Griveaux souhaitait récupérer en lieu et place de l'Etat.

En résumé, l'ex-ministre de la Santé va imprimer sa "vision" et sa "stratégie" pendant ces quatre semaines qui précèdent le premier tour. "Elle ne va pas faire un catalogue de propositions, mais va mettre sa patte au programme", précise Delphine Burkli, maire (ex-LR) du 9è arrondissement et candidate à sa réélection.