Autoroute A13 : la réouverture totale prévue pour lundi, annonce la préfecture

Après plus de deux mois de fermeture, la portion de l'autoroute A13 entre le périphérique parisien et l'A86 va enfin être de nouveau accessible à la circulation, a annoncé la préfecture des Hauts-de-Seine dans un communiqué, ce mercredi. Cette réouverture se déroulera « en deux temps », précise-t-on. D'abord, dans le sens province-Paris sur deux voies, sans restriction de circulation, dès ce jeudi matin. Puis une réouverture totale dans les deux sens de circulation « dès lundi 24 juin en fin de journée ».

La Direction des routes d'Île-de-France (Dirif) finalise « cette semaine les travaux de rénovation de la chaussée nécessaire à la reprise de la circulation depuis Paris vers la province », est-il précisé. Pour rappel, la Dirif exploite l'A13 entre Paris et Orgeval, dans les Yvelines, pour le compte de l'État. Le reste de l'autoroute, qui va jusqu'à Caen en Normandie en passant au sud de Rouen, est exploité par la société privée Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France).

De lourds travaux nécessaires

Cette réouverture marquera la fin d'un feuilleton débuté « le 19 avril dernier », rappelle la préfecture. Ce segment de l'autoroute A13 est fermé depuis cette date pour des raisons de sécurité après la découverte d'une fissure transversale sur le secteur de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Fissure qui atteignait une profondeur de 50 à 80 cm selon les endroits. Une réouverture partielle, depuis le 10 mai, permet toutefois aux véhicules légers de circuler sur une voie dans le sens province-Paris. Elle n'avait pas pu être envisagée dans le sens Paris-province en raison de « nécessaires travaux plus lourds de réparation ».

Concernant les travaux justement, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a engagé à la mi-mai des « travaux de réparation d'un ouvrage hydraulique, situé sous la chaussée », a indiqué la semaine dernière la préfecture dans un précédent communiqué. Il est précisé ce mercredi qu'il s'agit d'une canalisation qui était fissurée et que, en parallèle, des travaux de remblaiement pour « stabiliser le mur de soutènement de l'axe » ont été menés par une entreprise. Autant de travaux qui vont permettre le retour des véhicules.

« Conscient des difficultés quotidiennes que suscite cette situation, le préfet tient à remercier les usagers de l'autoroute pour leur compréhension et leur patience face à cette contrainte majeure ; leur sécurité restant notre priorité », concluait le communiqué de la semaine dernière.

Cette réouverture totale va redonner de l'air aux automobilistes, l'A13 étant particulièrement empruntée par les Parisiens souhaitant se rendre sur la côte normande. Cet événement aura en outre remis sur la table la question de l'état du réseau routier français, fort de 1,105.094 million de kilomètres, selon les chiffres de 2021.

