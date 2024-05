Fermeture de l'A13 : les covoitureurs ne paieront que la moitié du péage de l'A14

Soulagement pour les voyageurs de l'Ouest parisien. L'Etat va prendre en charge 50% du prix du péage de l'autoroute A14 - exploitée par SAPN, fililale du groupe Sanef - pour les voyageurs (à condition d'être au moins deux à bord) pendant la fermeture d'un tronçon de l'A13 près de Paris, a annoncé mardi à l'AFP le ministre des Transports, Patrice Vergriete.

La mesure s'appliquera « jusqu'à la date de remise en service de l'A13 » a dit le ministre. Les modalités techniques de la réduction n'ont pas encore été précisées pour les automobilistes.

Réouverture progressive de l'A13 à partir du 11 mai

Une portion de l'A13 - autoroute gratuite - située entre le boulevard périphérique parisien et l'A86 est fermée depuis le 18 avril pour des raisons de sécurité à la suite de la découverte d'une fissure transversale sur le secteur de Saint-

Cloud. Elle doit rouvrir progressivement, à partir du samedi 11 mai dans le sens Province-Paris. Aucune date n'a encore été avancée pour le sens Paris-Province.

Concernant la cause de cette fissure, Le Parisien rapporte que des travaux dans le cadre d'un construction d'un musée pourrait en être la cause.

En attendant la réouverture de l'axe routier, l'A14 - autoroute à péage - fait office de trajet alternatif pour certains automobilistes. Mais le tarif normal est élevé de 10,60 euros (6,40 euros de 10H00 à 16H00 et de 21H00 à 06H00 en semaine). L'Etat a donc voulu mettre en place une incitation financière au covoiturage pour alléger les frais de certains voyageurs. Pour les véhicules légers transportant au moins 2 passagers le péage sera ainsi ramené de 10,60 € à 5,40 €. Le dispositif sera mis en place à partir du 6 mai et sera valable, aux heures de pointe, de 7h à 10h dans le sens Province/Paris et de 16h à 20h dans le sens Paris/Province, du lundi au vendredi, hors jours fériés, précise le communiqué.

Trois plateformes de covoiturage (BlaBlaCar, Karos et Ynstant) « se sont engagées à faire des offres promotionnelles, jusqu'à la gratuité », a ajouté Patrice Vergriete. « On voulait vraiment encourager le covoiturage parce que c'est une solution au problème d'aujourd'hui », a-t-il fait valoir.

La gratuité écartée pour éviter une congestion de l'axe routier

La gratuité de l'A14 n'a pas été la solution retenue. Le ministère justifie son choix dans son communiqué. « Les études réalisées par les services de l'Etat ont conclu qu'une gratuité de l'autoroute A14 contribuerait à dégrader la situation, en aggravant la saturation de l'ouvrage ainsi qu'en étendant de part et d'autre les zones de congestion. Une optimisation de l'usage des infrastructures routières, en complément des changements de comportement des automobilistes, doit être recherchée en priorité. »