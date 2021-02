L'Unedic s'attend à un chômage à 10,1% d'ici fin 2021

Chômage partiel, report de cotisations, destructions d'emplois....les chiffres de la crise donnent le vertige. Selon la dernière livraison de l'Unedic dévoilée ce mercredi 24 février, le déficit de l'organisation a plongé de 17,4 milliards d'euros en 2020. L'endettement passerait ainsi de 36,8 milliards d'euros en 2019 à 54,2 milliards d'euros en 2020 et 64,2 milliards d'euros en 2021. « Hors crise Covid l'endettement aurait dû être de -30 milliards, il sera de -70 milliards en 2022. C'est le coût du 'quoi qu'il en coûte' » a expliqué Eric Le Jaouen, président de l'Unedic et représentant du Medef lors d'un point presse.

Si l'Etat a pris en charge une partie de l'activité partielle, le déploiement de ce dispositif destiné à préserver le revenu des actifs a largement contribué à plomber les comptes du système paritaire. Au plus fort de la crise, le chômage partiel a permis d'assurer les revenus de trois millions de chômeurs et huit millions de salariés en activité partielle. Près d'un an après l'arrivée du virus sur le continent européen, la situation économique et sociale demeure préoccupante. En effet, si beaucoup d'entreprises ont pu s'adapter aux mesures d'endiguement, d'autres secteurs à forte interaction sociale continue de...