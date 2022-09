Bâtiments publics et entreprises : comment s'organise la sobriété énergétique ?

Après la tour Eiffel, c'est au tour du Louvre et du château de Versailles d'avancer l'extinction de leur éclairage, a déclaré samedi la ministre de Culture Rima Abdul Malak sur France 2.

Des mesures destinées à réduire la consommation énergétique, alors que les prix de l'électricité et du gaz flambent, sur fond de guerre en Ukraine. Afin de passer l'hiver, sans délestage et coupures, le gouvernement vise au niveau national une réduction de la consommation de 10%.

"Dès ce (samedi) soir", la Pyramide du Louvre sera éteinte à 23H00 au lieu de 1H00 du matin, a déclaré la ministre sur France 2. "Nous allons aussi éteindre la façade du Château de Versailles à 22H00 au lieu de 23H00 la semaine prochaine", a ajouté la ministre.

Dans la foulée, des annonces parisiennes

Cette semaine, Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris avait décidé de plonger plus tôt dans le noir la tour Eiffel et l'Hôtel de Ville, mais aussi les mairies d'arrondissements de la capitale. Egalement prévue la baisse de l'éclairage ornemental ou des températures des bâtiments et des piscines devant permettre de réduire la consommation d'énergie. En revanche, pour des raisons de sécurité, l'éclairage n'est pas réduit.

Rima Abdul Malak a appelé à plus de mesures concrètes en vue de la transition écologique dans les musées, cinémas, théâtres et "l'ensemble des lieux culturels de la France". Elle a cité en exemple le musée d'Orsay qui "a réduit d'un tiers sa consommation d'énergie juste en changeant les ampoules et en passant aux LED. On essaye de le faire dans l'ensemble des musées. Changer les chaudières, les remplacer par des pompes à chaleur etc...", a fait valoir la ministre.

Avec les salles de cinémas, "on discute sur le remplacement de leurs projecteurs".

"S'ils passent aux projecteurs laser, ils peuvent diviser par sept leur consommation d'énergie", a souligné encore Rima Abdul Malak.

Sensibiliser la population

"Ces gestes sont importants pour sensibiliser la population", a insisté la ministre de la Culture, même s'ils sont symboliques. Et d'ajouter : "ces mesures symboliques ne suffisent pas." Le gouvernement a prévu une vaste campagne de communication nationale sur le sujet. Il appelle aussi les entreprises à se mobiliser, notamment en nommant un référent énergétique.



Les entreprises se mobilisent

LVMH est une des premières à répondre présent. Le leader mondial du luxe prévoit de baisser dans ses boutiques le chauffage d'un degré cet hiver et d'éteindre dès 22 heures les lumières et ce, jusqu'à 7 heures du matin. La société compte aussi faire évoluer les reflexes de ses 34 000 collaborateurs en interne, sur les outils à éteindre ou débrancher.

Air France a annoncé vouloir augmenter le télétravail de ses salariés en développant au maximum le télétravail. La compagnie aérienne fermera tous les vendredis.

Le 22 septembre prochain, selon nos informations, plusieurs entreprises ont prévu de rendre publique la signature d'une charte écowatt, sur laquelle elles travaillent. Pour éviter les coupures l'hiver prochain, le gestionnaire des lignes à haute et très haute tension RTE encourage, en effet, les Français à utiliser ce système, qui s'apparente à un style de bison futé du système électrique. Les entreprises ont décidé de se saisir de ce dispositif et vont s'engager à adapter leur consommation en amont, en appliquant des écogestes.