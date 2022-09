Les eurodéputés autorisent le gaz et le charbon dans la production de l'hydrogène "vert"

Vaste opération de greenwashing ou coup de pouce nécessaire à la filière ? Mercredi, les députés européens ont considérablement allégé les règles de certification de l'hydrogène « vert », ce vecteur énergétique considéré comme crucial pour décarboner l'industrie et la mobilité. Dans le cadre d'une refonte de la directive sur les énergies renouvelables, ceux-ci ont en effet adopté, à trois voix près, un amendement controversé déposé par l'Allemand Markus Pieper (CDU).

Mais le nouveau texte pourrait tirer à la hausse la production d'électricité générée à partir de charbon ou de gaz fossile, plutôt que de permettre à l'Europe de se défaire des hydrocarbures. « Le Parlement est allé un peu trop loin dans l'ouverture des vannes et la suppression des garde-fous », glisse-t-on même chez France Hydrogène, qui fédère les acteurs de la filière française.

Cannibalisation de la production d'électricité

En effet, l'amendement en question permettra d'apposer la marque « renouvelable » (ou « vert ») à l'hydrogène même s'il est produit à partir d'électricité issue du charbon ou du gaz dans un électrolyseur (qui divise l'eau en hydrogène via un courant électrique). La condition : garantir qu'une quantité équivalente d'électrons d'origine renouvelable a été achetée « dans le même pays ou dans un pays voisin » lors des trois derniers mois. Autrement dit, jusqu'en 2030 au moins, les opérateurs d'électrolyse n'auront plus à se soucier ni de l'équilibre offre/demande à l'instant T, ni de l'intermittence physique de l'éolien ou du solaire, ni de l'état réel des interconnexions, et pourront prélever sans interruption les kilowattheures dont ils auront besoin sur le réseau.

« Imaginons que l'on soit fin novembre, en période de pointe de consommation électrique. Si je tire du courant produit à partir de gaz ou de charbon [puisque les sources renouvelables ne suffisent pas à satisfaire la demande cette période, Ndlr] afin de créer de l'hydrogène, je peux donc affirmer qu'il est « vert » puisque j'aurai acheté quelque part en Andalousie, par exemple, une production équivalente réalisée en septembre, un jour ensoleillé, lorsque la consommation est faible et que le renouvelable tourne à plein », explique une partie prenante à La Tribune.

Or, ce processus promet de gonfler un peu plus la demande, à laquelle l'offre doit sans arrêt s'ajuster : de nouveaux moyens de production devraient donc être appelés sur le réseau, c'est-à-dire, en période de pointe, des centrales à gaz ou au charbon qui n'auraient pas fonctionné sans cette sollicitation supplémentaire. De quoi, par ailleurs, tirer les prix à la hausse et aggraver les risques de coupure en temps de crise d'approvisionnement.

En parallèle, l'hydrogène généré sera lui étiqueté « vert », et pourra satisfaire les quotas obligatoires votés eux aussi mercredi par les eurodéputés : d'ici à 2030, 50% de l'hydrogène consommé dans l'industrie devra être renouvelable, puis 70% en 2035.

Lobbying de l'industrie

Jusqu'alors pourtant, les conditions posées étaient strictes. Selon un acte délégué de la Commission européenne, l'hydrogène ne devait être classé comme « durable » que s'il pouvait être démontré qu'il avait été « compensé » par des sources renouvelables produites exactement dans la même heure, et dans la même zone d'appel d'offres que l'électrolyseur.

Par ailleurs, les opérateurs d'électrolyse devaient prouver qu'ils tiraient leur électricité d'installations renouvelables non subventionnés par l'Etat. Le but : que ceux-ci ne fassent appel au réseau que lorsque l'électricité est abondante et les prix bas, afin qu'aucun électron nécessaire à d'autres applications ne soit retiré du marché de l'électricité. Le reste du temps, ces opérateurs devaient donc s'appuyer sur leur propre outil de production, c'est-à-dire de nouvelles fermes solaires ou éoliennes reliées directement à l'électrolyseur - même lorsque celles-ci ne produisent rien du fait des conditions météorologiques.

Seulement voilà : puisque la production d'hydrogène s'avère moins chère lorsque l'alimentation électrique est continue, l'industrie s'est mise en ordre de bataille pour faire sauter ces verrous. « Depuis trois ans, l'acte délégué a été maintes fois repoussé sous pression de l'industrie. Face à ces obstacles, la Commission a d'ailleurs proposé de l'alléger, en admettant que la quantité d'énergie renouvelable équivalente pouvait avoir été produite dans le même mois, avant de passer à l'heure en 2030 », explique-t-on chez France Hydrogène.

Cela n'a cependant pas suffi. Il y a quelques jours, le directeur général d'Hydrogen Europe, Jorgo Chatzimarkakis, a adressé une lettre à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, afin de dénoncer des règles « disproportionnées ».

« [Celles-ci] rendront l'hydrogène renouvelable européen insuffisant pour les besoins de l'industrie et non compétitif vis-à-vis de [son homologue] non européen », écrit-il notamment.

Avant d'alerter sur les risques de fuites vers le marché américain, alors que les Etats-Unis ont de leur côté décidé d'accorder un crédit d'impôt historique de 3 dollars par kg à l'hydrogène, qu'il soit d'origine renouvelable ou pas.

Début des trilogues

Hydrogen Europe aura donc obtenu gain de cause au Parlement. « C'est un jour historique [...] La création d'un cadre plus simple sont des signaux forts de la part des institutions de l'UE pour assurer la mise à l'échelle d'une économie de l'hydrogène », a d'ailleurs réagi dans la foulée Jorgo Chatzimarkakis.

Il n'empêche que le texte n'est pas encore finalisé : s'ouvre désormais la phase des trilogues, lors desquels la Commission, le Conseil et le Parlement devront se réunir pour négocier la version qui sera bel et bien entérinée d'ici à quelques mois. « Il faudra trouver un équilibre entre l'acte délégué et l'amendement adopté par les eurodéputés. Autrement dit, ne pas mettre trop de contraintes sur les porteurs de projets, mais ne pas non plus laisser la porte ouverte à n'importe quoi en ce qui concerne la provenance de l'électricité », fait valoir Philippe Boucly, président de France Hydrogène.

Reste à savoir si l'exécutif bruxellois et les Etats membres exigeront le retour de règles plus strictes, malgré les demandes pressantes de la filière.