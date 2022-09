Gaz : la France est prête à approvisionner l'Allemagne d'ici quatre semaines, selon la CRE

Le "deal" signé entre la France et l'Allemagne sur l'approvisionnement en gaz est sur le point de se concrétiser. L'accord de solidarité, annoncé le 5 septembre par Emmanuel Macron et destiné à renforcer la sécurité énergétique des deux pays, doit se traduire, dès la semaine du 10 octobre prochain, par de premières livraisons de gaz outre-Rhin. En outre, il ne manque plus que l'achèvement des travaux sur le seul point d'interconnexion existant, en Moselle, a annoncé jeudi la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Pour livrer ce gaz, le gestionnaire du réseau français GRTgaz "doit réaliser rapidement des adaptations techniques" sur le point d'interconnexion d'Obergailbach (Moselle), qui à ce jour peut fonctionner dans le sens Allemagne - France uniquement.

Puis, GRTgaz, propose de commercialiser cette capacité de 100 GWh/j (gigawattheure) sous la forme d'un produit journalier, réservable du jour pour le lendemain, selon la CRE.

Paris s'est engagé à renforcer son interconnexion gazière avec l'Allemagne pour être en mesure de lui livrer du gaz en prévision de l'hiver 2022/2023 et contribuer à compenser la chute des livraisons de gaz russe. Inversement, Berlin "se mettra en situation de produire davantage d'électricité et de nous (en) apporter dans les situations de pic", avait déclaré Emmanuel Macron.

Le tarif d'interconnexion à fixer

Toutefois, c'est la situation énergétique de l'Allemagne, première économie européenne, qui inquiétait en premier lieu. L'arrêt complet du gazoduc NordStream 1 en septembre est venu tendre encore plus la situation. Outre-Rhin, alors que les prix flamblent, nourrissant l'inflation record (+7,9% en août), le gouvernement tente d'apporter des réponses.

Lire aussiAllemagne : l'inflation a bien augmenté en août, à 7,9%

Dans ce contexte, la France avait annoncé être en capacité d'envoyer au maximum l'équivalent de 5% de sa consommation de gaz en Allemagne en hiver en cas de pénurie, d'après le cabinet de la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.

La première livraison d'octobre correspond peu ou prou aux estimations données par le ministère qui indiquait que la France serait en mesure de livrer 130 gigawattheures par jour en Allemagne, soit l'équivalent de 20 térawattheures sur un hiver, en utilisant son réseau d'interconnexion terrestre. Cela représente 2% environ de la consommation allemande.

Reste, dans le cas de la connexion avec la Moselle à fixer un tarif d'interconnexion, indique la CRE, qui lance jusqu'au 27 septembre une consultation publique sur l'offre commerciale et le tarif proposés.

Pour l'heure, la CRE "se félicite des efforts techniques réalisés par GRTgaz ainsi que de l'avancée des travaux conjoints entre GRTgaz et ses homologues allemands", soulignant que "ces travaux vont permettre la mise en œuvre rapide d'un flux de gaz vers l'Allemagne".

(Avec AFP)

Lire aussiCrise de l'énergie : le deal entre la France et l'Allemagne pour passer l'hiver