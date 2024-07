Budget : Bruno Le Maire dévoile ses dernières pistes d'économies

La France va-t-elle réussir à sortir de l'impasse budgétaire ? Empêtré dans le marasme des comptes publics et plombé par une dette à 110% du PIB, l'Hexagone est sous le feu des critiques. Entre les agences de notation, le Fonds monétaire international (FMI) et la Cour des comptes, les avertissements continuent de pleuvoir sur l'exécutif démissionnaire. Sur le départ, le ministre de l'Economie se prépare à laisser les clés de son ministère après un septennat percuté par les crises.

Encore aux manettes du paquebot de Bercy, Bruno Le Maire veut poursuivre l'écriture de ses livres et l'enseignement. Pressenti pour donner des conférences dans des universités européennes, l'ancien haut-fonctionnaire ne s'est pas présenté aux élections législatives anticipées de juin dernier. En attendant la nomination d'un gouvernement, le ministre livre à La Tribune ses pistes pour tenter de résoudre le casse-tête budgétaire de l'Hexagone. La France va devoir engager des investissements considérables dans la transition écologique, la Défense et la Santé tout en redressant les comptes publics. De quoi donner des sueurs froides au prochain gouvernement.

Lire aussiBruno Le Maire, un septennat dans le chaudron de Bercy

Passer d'un Etat-Providence à un Etat protecteur

Jugée « préoccupante » par la Cour des comptes, la situation des finances publiques de la France risque de s'aggraver si Bercy se refuse à augmenter les impôts. Dans son programme économique, le Nouveau Front Populaire prévoit notamment de relever la fiscalité sur les grandes fortunes en créant un ISF climat et revoir le barème de l'impôt sur le revenu en passant de cinq tranches à 14 tranches. Toujours attaché au totem de la baisse de la fiscalité, Bruno Le Maire propose, lui, de revoir de fond en comble le modèle social de la France. « La France doit passer d'un État Providence à un État protecteur. L'État doit protéger les plus faibles, mais il ne doit pas continuer de verser des chèques et des aides de manière aussi large. L'Etat doit se concentrer sur l'éducation, la décarbonation, la Défense et la sécurité, et la réduction de la dette. Ce sont les priorités pour le XXIème siècle », confie-t-il à La Tribune.

Mais cette proposition libérale risque de faire l'effet d'une bombe. Instituée par les ordonnances de 1945, la Sécurité sociale pilier de l'Etat Providence en France met en place un système de protection collective pour les Français où le risque et la maladie sont détachés de l'individu. L'Etat Providence fonctionne sur une logique assurantielle inspirée du modèle bismarckien allemand. Son financement est assuré par un système de cotisation des employeurs et des salariés. Or, le modèle défendu par Bruno Le Maire repose sur une logique d'assistance aux plus fragiles qui exclurait une partie des Français. Ce qui signifie que cette population devrait souscrire plus souvent à des systèmes d'assurance privée ou des mutuelles pour se couvrir des risques et des aléas. L'Etat reviendrait alors à ses missions plus régaliennes (Police, justice, défense) pour faire des économies.

Pouvoir d'achat : revoir les allègements de cotisations

L'autre piste mise sur la table par Bruno Le Maire concerne le pouvoir d'achat des Français. L'inflation a certes ralenti ces derniers mois en France (1,8% en juin) mais la question des fins de mois pour de nombreux ménages demeure une question brûlante. En janvier dernier, le chef du gouvernement Gabriel Attal avait promis de s'attaquer à la « smicardisation » de la société. Le pourcentage de salariés au salaire minimum a en effet atteint un niveau record (17,3%) en 2023, selon la Dares.

Sur les bas salaires, la proposition du Nouveau Front Populaire d'augmenter le SMIC à 1.600 euros net a suscité de vifs débats chez les économistes ces dernières semaines. Dans les milieux dirigeants, les craintes se propagent à grande vitesse. Le ministre de l'Economie démissionnaire fustige cette mesure avancée par le camp de la gauche. « Le débat politique est hors-sol aujourd'hui », critique-t-il. « Le débat fait fi de toute réalité économique et financière. Par exemple sur le Smic, il y a des TPE, des PME, des indépendants et des artisans qui doivent payer leurs salariés. Si on leur demande de payer ces salariés 1.600 euros alors que la productivité baisse, ces entreprises licencieront », prévient l'ancien ministre de l'Agriculture sous Nicolas Sarkozy.

Pour le quinquagénaire, « la bonne solution pour augmenter le salaire net des salariés est de revoir complètement la pente des allègements de charges, redonner de la dynamique salariale, et continuer de créer de l'emploi ». Là encore, la remise en question des allègements de charges pourrait certes faire baisser le coût du travail au risque de plomber les comptes de la sécurité sociale déjà dans le rouge. Missionnés par le Premier ministre Attal, les économistes Antoine Bozio (Institut des politiques publiques) et Etienne Wasmer (New York University) avaient également proposé dans un rapport intermédiaire de diminuer la pente des allègements de cotisations pouvant « avoir un effet multiplicateur fort sur la formation de compétences et donc permettre la montée en gamme des salariés au niveau du Smic ». Mais le rapport définitif censé être remis à Matignon à l'été pourrait être enterré compte tenu du grand flou politique.

Lire aussiPouvoir d'achat : les premières pistes des économistes pour « désmicardiser » la France