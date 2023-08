Canicule : le « dôme de chaleur » assomme la moitié de la France

La vague de chaleur a continué de s'étendre dimanche, enveloppant une large partie sud de la France et touchant désormais 49 départements, contre 28 la veille. Les températures anormalement élevées ont débuté dès le matin, alors que de nombreux automobilistes entreprennent encore leur trajet de retour de vacances.

Dès 5h du matin, Météo-France a relevé des températures exceptionnelles, atteignant 27°C à Nice, 24°C à Lyon et Perpignan, ainsi que 23°C à Marseille et Toulouse. Au cours de la journée, le mercure devrait grimper entre 35°C et 38°C sur une vaste partie sud et est du pays. Ce pic de chaleur représente l'épisode le plus intense de l'été 2023 et l'un des plus tardifs avec une telle intensité, d'après les prévisions météorologiques.

Des températures encore plus élevées que celles de samedi étaient prévues dans la région toulousaine, atteignant 38°C à 39°C, et jusqu'à 40°C à 41°C dans la basse vallée du Rhône entre Carpentras, Nîmes et Montélimar.

Vague de chaleur et retours de vacances

Alors que cette chaleur accablante prévaut, de nombreux automobilistes ont pris la route ce dimanche, une journée classée en orange au niveau national pour les retours par Bison futé, et même en rouge en Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour anticiper ces conditions, de nombreux voyageurs ont opté pour des départs matinaux.

Afin de soulager les populations dans les grandes agglomérations, les municipalités ont pris des mesures spéciales, certaines renforcées ce dimanche. Des maraudes supplémentaires et des dispositifs pour vérifier la situation des personnes isolées ont été mis en place, et les citoyens ont été encouragés à fréquenter des "lieux frais" tels que les piscines, les parcs ou les musées climatisés, dont les horaires d'ouverture ont souvent été étendus.

À Marseille, la gratuité d'accès à toutes les piscines municipales a été annoncée pour ce dimanche jusqu'à la fin de la canicule, ainsi que l'ouverture continue de la plage des Catalans, près du Vieux-Port.

« Les bonnes pratiques doivent être réactivées », a souligné Clément Beaune, ministre délégué aux Transports, lors d'une visite à la gare de Marseille-Saint-Charles.

Il a appelé à la vigilance envers les plus vulnérables, comme les jeunes enfants et les personnes âgées.

Il a également indiqué que des bouteilles d'eau étaient distribuées gratuitement dans les gares concernées par les alertes canicule.

Risque d'incendie dans le sud de la France

Ces températures élevées nécessitent également une vigilance accrue face au risque d'incendie, en particulier dans le sud-est : quatre massifs forestiers étaient fermés dans le Var, tout comme neuf des 25 massifs des Bouches-du-Rhône.

Selon Météo-France, des températures similaires, voire plus élevées, sont attendues lundi, et la vague de chaleur devrait persister jusqu'à la mi-semaine.

La configuration météorologique crée un « dôme de chaleur » avec de hautes pressions bloquant la chaleur sur une partie de la France, a expliqué un prévisionniste. Le réchauffement climatique aggrave la probabilité d'épisodes de températures élevées aussi tard dans l'année, a-t-il souligné.