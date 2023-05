Choose France : Macron va annoncer un record d'investissements étrangers, 13 milliards d'euros dans 28 projets

Emmanuel Macron ne ménage pas ses efforts pour courtiser les patrons étrangers. Après son déplacement vendredi dernier à Dunkerque sur le site de l'usine Prologium, le chef de l'Etat s'apprête à dérouler le tapis rouge à plus de 200 dirigeants étrangers et français dans l'enceinte prestigieuse du château de Versailles ce lundi 15 mai. « C'est devenu un événement incontournable pour de nombreux investisseurs. Le nombre d'annonces et le volume d'investissements a augmenté au fil des années », assure l'entourage du président. Emmanuel Macron doit s'entretenir avec les dirigeants du géant pharmaceutique américain Pfizer ou encore ceux d'Arcellor Mittal.

Pour le chef de l'Etat, cette grande réception au château du Roi Soleil est une nouvelle fois une opportunité de vanter son bilan comme il l'a fait lors de la réunion de jeudi dernier à l'Elysée consacrée à la réindustrialisation en présence d'un parterre de ministres, dirigeants et élus locaux. A l'Elysée et à Matignon, cela fait des mois que les équipes du chef de l'Etat mises sous pression planchent sur cette réception fastueuse.

Derrière cette vaste opération de communication, Emmanuel Macron veut absolument tourner la page de la réforme des retraites marquée par d'importantes mobilisations partout sur le territoire et des concerts de casseroles lors des déplacements. Pour les conseillers de l'Elysée, cette séquence « doit permettre aux dirigeants de mieux considérer la France ». Entre la présentation de la réforme des retraites en janvier, la décision d'utiliser l'article 49-3 et sa promulgation en avril, la presse étrangère n'a pas manqué de pointer « l'impasse » du gouvernement. Il s'agit aussi de rassurer les milieux d'affaires parfois inquiets de la situation sociale dans l'Hexagone après un printemps électrique.

28 annonces pour « un montant record »

Les grandes entreprises présentes au château de Versailles doivent annoncer une pluie d'investissements: 28 projets totalisant 13 milliards d'euros et 8.000 emplois créés. Parmi les grands secteurs, la santé devrait occuper une place de premier plan avec une enveloppe de « près d'un milliard d'euros ». Le mastodonte américain de la santé Pfizer doit annoncer un investissement de 500 millions d'euros « pour de la production, des essais cliniques et de la recherche et développement ».

Le Britannique GFK spécialisé dans les médicaments devrait communiquer un investissement de 400 millions d'euros. Spécialisé dans l'ameublement et l'équipement domestique, le suédois Ikéa s'apprête à investir 900 millions d'euros sur le sol tricolore. Dans les mobilités, Ivecco, constructeur italien de gros véhicules, devrait mettre 115 millions d'euros sur la table pour un site en Ardèche et un autre en Saône-et-Loire. Interrogé sur les soutiens publics apportés à tous ces investissements, l'Elysée a botté en touche. « Sur tous les projets Choose France, nous ne précisons pas l'ampleur des soutiens publics [...] Les montants varient en fonction de la taille du projet et de la nature des entreprises », explique-t-on. Pourtant, certaines de ces décisions dépendent en grande partie des subventions et aides accordées par l'Etat et les collectivités locales.

L'industrie toujours en difficulté

Le gouvernement ne cesse de répéter que la France se « réindustrialise ». « Nous sommes sur le chemin de la réindustrialisation », ont insisté les conseillers du chef de l'Etat lors d'une récente réunion téléphonique avec des journalistes. Ils ont expliqué que cette réindustrialisation est « en train de s'accélérer sur notre territoire » et Emmanuel Macron n'a pas manqué de le faire savoir. Lors de son discours à l'Elysée jeudi de près d'une heure, le chef de l'Etat a utilisé les termes « accélérer » ou « accélération » à 57 reprises.

Pourtant, le commissaire au Plan François Bayrou, présent lors de la réception organisée à l'Elysée, a commenté une note particulièrement alarmante sur l'état de la balance commerciale française, la veille lors d'un point presse. « La situation du commerce extérieur français, à la fois symptôme et moteur de la désindustrialisation, continue de se dégrader », ont expliqué les auteurs de la note.

En outre, les chiffres de la statistique publique décrivent une réalité moins favorable. La part de l'industrie dans le produit intérieur brut tricolore n'a cessé de dégringoler passant de 27,7% en 1949 à 13,1% à la fin de l'année 2021, selon l'Insee. Et sous le premier quinquennat Macron, l'industrie a encore perdu du terrain dans le total de la richesse produite par l'économie tricolore (-1 point de PIB entre fin 2016 et fin 2021).

L'emploi industriel n'a pas retrouvé son niveau d'avant crise sanitaire

Sur le front de l'emploi, le solde entre les destructions et les créations de postes est largement positif en 2021 à 37.000 mais il est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant crise sanitaire. En 2020, plus de 50.000 postes ont été détruits lors du pic de la pandémie. Autrement dit, l'économie française crée d'abord de l'emploi dans les services. Surtout, les récentes créations sont très loin de compenser les 2 millions de postes industriels disparus depuis 40 ans en France.

Dans un rapport très documenté, la commission d'enquête parlementaire avait dressé un tableau particulièrement préoccupant de l'industrie tricolore au printemps 2022. Depuis, la situation du tissu industriel n'a pas retrouvé des couleurs. La guerre en Ukraine et l'envolée des prix de l'énergie ont contraint de nombreuses industries à réduire la cadence. Et les perspectives économiques sont loin d'être réjouissantes. La plupart des instituts ont dégradé leurs prévisions de croissance pour 2023.

