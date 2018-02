Comment les « Millennials » perçoivent-ils le travail ?

Chômage de masse, crise économique, robotisation des tâches... Le moins que l'on puisse dire c'est que la période n'est pas la plus accueillante pour les jeunes salariés qui entrent dans le monde du travail. Et l'un des premiers constats de l'étude menée par Domplus-BVA (*) montre l'adéquation entre leur perception de l'environnement professionnel et le contexte actuel. 86% des interrogés se disent préoccupés par leurs ressources financières et 80% par leur carrière professionnelle. Pis encore, 82% des moins de 35 ans considèrent qu'il est difficile de réussir sa vie professionnelle et seuls 58% d'entre eux se disent optimistes quant à leur avenir professionnel. « Ce qui n'est pas une surprise », explique André Vallin, sociologue chez Domplus. L'entreprise qui accompagne et coache à distance des salariés fait souvent face à un discours pas très optimiste.

« La vision de l'environnement professionnel est souvent critique. Ce qui revient c'est une forme de fatalisme 'on doit faire avec'. Les jeunes sont soucieux tant lors de leur entrée en emploi qu'après, lorsqu'ils sont en poste. »

Des divergences de points de vue employeurs / employés

En parallèle à une vision critique de l'environnement de travail, les jeunes salariés se montrent davantage insatisfaits de leur vie professionnelle que leurs aînés : le taux de satisfaction atteint 64% chez les moins de 35 ans contre 80% en moyenne pour les autres générations.

Et si ces jeunes salariés semblent moins tolérants, c'est peut-être aussi parce que leur vision du travail diverge de celle de leurs collaborateurs plus âgés.

« Souvent, dans le discours des employeurs, on retrouve une incompréhension. Ils pensent qu'il n'y a plus d'engagement envers l'entreprise chez les jeunes salariés. Mais ce n'est pas ça, c'est simplement qu'il est différent », précise André Vallin.

Quête de sens dans leur travail, refus d'effectuer des tâches de manière industrialisée, intérêt pour mener des « projets » plutôt que des missions sur le long terme sont autant de tendances qui émergent du côté des jeunes travailleurs.

Dans une précédente étude menée pour Domplus (**), 58% des jeunes salariés estimaient que travailler représentait avant tout une source d'épanouissement personnel.

« Le milieu social est fortement lié à la vision du travail des jeunes »

Une nuance est à faire cependant :

« Le milieu social est fortement lié à la vision du travail de ces jeunes salariés », constate André Vallin.

Globalement, plus le niveau de diplôme est élevé, plus l'activité professionnelle est considérée comme un moyen de s'épanouir personnellement et plus les salariés se montrent enthousiastes à l'idée d'exercer plusieurs métiers au cours de leur vie. A contrario, pour les jeunes qui ne sont pas cadres ou qui ne possèdent pas un niveau de qualification très important, l'apport financier est plus davantage pris en compte. Les chiffres le prouvent puisque pour 71% des moins de 35 ans, le salaire est l'élément qui compte le plus dans les choix professionnels. L'ambiance de travail, pour 62% des interrogés, et la nature ou le contenu des tâches effectuées, pour 45%, arrivent ensuite dans les motivations des choix.

« Et là encore, ce sont des visions qui changent selon l'âge des salariés », assure André Vallin. Ces jeunes travailleurs réfléchissent davantage "développement personnel" que leurs aînés. Une précédente étude (**) affirme que pour 75% des jeunes interrogés, il est primordial d'exercer une activité professionnelle qui les passionne. Enfin, autre divergence liée à l'âge: la relation avec les collègues qui est primordiale pour 67% des jeunes salariés mais davantage pour leurs aînés.

La distinction entre vie privée et vie professionnelle fondamentale

Pour les jeunes salariés, la volonté de concilier vie privée et vie professionnelle est également prioritaire. A défaut d'être optimistes du côté de leur travail, c'est du côté personnel, qu'ils semblent porter le plus d'espoir (à 73%). Et c'est sans doute une explication à leur forte tendance à vouloir préserver cette vie privée. Pour 88% des interrogés, il est indispensable d'établir une frontière entre les deux. Paradoxalement, si la volonté est forte, la mise en pratique est compliquée pour bon nombre d'entre eux :

« On aurait tendance à croire que les jeunes savent gérer et délimiter ce qui est lié à la vie privée de ce qui relève plutôt de leur vie professionnelle. Or, la frontière est floue », relève André Vallin.

56% des jeunes jugent qu'il est difficile aujourd'hui de séparer les deux ; ils sont 54% à effectuer des tâches personnelles pendant leur travail et à l'inverse, 45% à effectuer des tâches professionnelles pendant leurs jours de repos.

« Les salariés plus âgés ont des réflexes plus normalisés et s'attachent à des moyens davantage institutionnalisés. » Le lieu de travail ou encore le fait de travailler en poste participent à faciliter la séparation vie privée et vie professionnelle.

« Même si, aujourd'hui, avec la hausse des emplois tertiaires et les nouvelles technologies, de plus en plus de salariés de tous âges sont amenés à franchir la frontière », ajoute André Vallin.

De fortes attentes sur les entreprises

Enfin, les attentes des moins de 35 ans envers l'implication et l'adaptation des entreprises à leur vie personnelle sont plus fortes que celles de leurs aînés. Pour 84% des interrogés, il est important que les employeurs prennent en compte leur vie personnelle. Là encore, cette vision n'est pas comprise du côté des entreprises, selon André Vallin.

« Pour eux, la considération de la vie privée des salariés n'est pas du tout incluse dans leurs missions. »

Cependant, le sociologue relève une certaine logique dans le point de vue des salariés. Et ce, notamment en comparant les statistiques aux demandes de terrain de Domplus.

« La mutuelle, la prévoyance, les avantages sociaux et autres tickets restaurants par exemple, ce sont des points sur lesquels les salariés se questionnent et auxquels ils portent beaucoup d'importance. Pour ces publics, que l'entreprise traite ainsi de ce qui est du domaine privé, ça paraît normal, c'est complètement intérioriser. »

Un décalage entre employeurs et employés qui peut s'expliquer, selon André Vallin, par le caractère récent de la séparation vie privée/vie professionnelle. « Avant il y avait une distinction forte entre le lieu de vie et le lieu de l'exercice d'une profession ». Aujourd'hui, la tendance semble donc s'inverser pour cette génération de travailleurs, qui n'a pas fini d'étonner.

____

(*) L'enquête Domplus-BVA en partenariat avec La Tribune a été réalisée par Internet auprès d'un échantillon de 1.002 Français, représentatif de la population française âgée de moins de 35 ans, dont 735 jeunes actifs en emploi, interrogés du 12 au 16 janvier.

(**) Une enquête en ligne Domplus-Génération Cobay « Que du bonheur » effectuée avec l'association de jeunes militants Génération Cobaye en Décembre 2015 (diffusée en 2016).