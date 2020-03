Coronavirus : trois personnes, dont deux députés, contaminées à l'Assemblée nationale

Un nouveau cas de contamination au coronavirus a été détecté à l'Assemblée nationale, ce qui porte à trois le nombre de cas avérés au sein du parlement, et six personnes sont actuellement prises en charge en vue d'un dépistage, a annoncé samedi la présidence de l'Assemblée nationale. Le nouveau cas confirmé concerne la députée LREM de Haute-Garonne Elisabeth Toutut-Picard qui a annoncé dans un communiqué avoir été détectée positive au coronavirus le 6 mars. Elle est sortie samedi de l'hôpital et sera confinée pendant 14 jours à son domicile.

La présidence de l'Assemblée nationale avait annoncé jeudi qu'un autre député et un salarié de l'institution avaient été testés positifs au coronavirus. Selon des médias alsaciens, le député concerné est Jean-Luc Reitzer, député Les Républicains du Haut-Rhin. Samedi, la présidence de l'Assemblée nationale indique que six personnes sont actuellement prises en charge par les services de santé en vue d'un dépistage, parmi lesquelles cinq députés et un agent. Le bilan sanitaire lié au nouveau coronavirus s'est alourdi samedi en France où 16 décès et 949 cas sont désormais recensés, ce qui marque une nette accélération de la propagation du virus dans le pays.