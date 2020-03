Coronavirus : l'Italie ferme sur tout son territoire musées, théâtres, cinémas, salles de spectacle...

L'Italie va fermer ses musées, théâtres, cinémas et autres salles de spectacle sur tout son territoire pour lutter contre la propagation du coronavirus, selon un décret signé dimanche par le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte. Outre la mise en quarantaine de millions d'Italiens dans le nord du pays, le gouvernement a ordonné à compter de dimanche et jusqu'au 3 avril, la fermeture des cinémas, théâtres, musées, pubs, salles de jeux, écoles de danse, discothèques et autres lieux similaires, sur l'ensemble du territoire national, selon ce texte publié sur le site du gouvernement.

Il sera en revanche toujours possible de faire ses courses, les jours de semaine, ou d'aller dans un bar ou un restaurant, à condition toutefois de respecter la distance de sécurité d'au moins un mètre entre les clients. Les compétitions sportives sont suspendues mais certaines pourront néanmoins se dérouler, à guichets fermés, précise le texte. Ces mesures, sans précédent, viennent s'ajouter à la fermeture des écoles et des universités jusqu'à la mi-mars dans toute la péninsule.

L'Italie du Nord en confinement

Des mesures encore plus restrictives ont également été prises pour une grande partie de l'Italie du nord, région la plus touchée par le coronavirus. Mesure sans précédent en Europe, plus de 15 millions d'habitants du nord de l'Italie ont été placés en quarantaine dimanche. Les entrées et sorties d'une vaste zone dans le nord de l'Italie, allant de Milan, capitale économique du pays, à Venise, haut lieu du tourisme mondial, sont désormais étroitement limitées, selon ce décret.