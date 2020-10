Covid-19 : de nouveaux protocoles pour laisser les restaurants ouverts même en zone d'alerte maximale ?

Les professionnels de la restauration vont proposer des protocoles sanitaires renforcés, qui pourraient s'ils sont validés, permettre aux établissements de rester "tout ou partie" ouverts même dans les zones d'alerte maximale au Covid-19, a indiqué jeudi Olivier Véran.

"Le gouvernement va dans les prochains jours examiner les propositions qui lui sont faites par les représentants du secteur de la restauration et étudier des règles éventuelles qui pourraient permettre aux restaurants, y compris en zones d'alerte maximale, de rester en tout ou partie ouverts, mais avec des règles sanitaires renforcées", a déclaré le ministre de la Santé lors d'une conférence de presse.

En vue d'une application dans toutes les zones d'alerte maximale

Si ces nouvelles règles "nous semblent suffisamment robustes, protectrices, contrôlables, elles seront soumises au Haut Conseil pour la santé publique et si elles étaient validées, elles pourraient alors s'appliquer à toutes les zones d'alerte maximale", a-t-il ajouté.

Cela pourrait ainsi s'appliquer à la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe, déjà aujourd'hui en alerte maximale et où les restaurants sont donc fermés. Mais aussi à Paris et en petite couronne, qui pourraient également être placés dans cette catégorie "dès lundi" si la dégradation des indicateurs se confirme.

Grogne croissante dans les milieux de la restauration

Dans des villes comme Lille, Paris ou Rennes, les marques de mécontentement à l'égard des restrictions à l'ouverture des bars et restaurants se multiplient.

Pour dénoncer le "deuil" de leurs métiers, patrons de restaurants, cafés, bars, traiteurs et discothèques sont appelés par leur principale organisation à "faire du bruit" chaque vendredi devant leur établissement.