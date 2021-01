COVID-19 en 24h : confinement trois, Moderna et les variants, prix de l'essence...

(Crédits : Reuters)

Alors que l'Europe fait face à l'arrivée des variants et que les scénarios de reconfinement divisent au sein de la majorité jusqu'à l'Élysée, le climat des affaires plonge en Allemagne, première économie européenne. Après une période de reprise estivale, la crise continue de sévir près d'un an après l'apparition du virus. Voici les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.