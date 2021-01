COVID-19 en 24h : coup d'accélération, enquête ultra-sensible, Big Brother...

L'INFO A SUIVRE - La France veut "amplifier, accélérer et simplifier" sa stratégie vaccinale

Après les critiques sur la lenteur bureaucratique de la campagne de vaccination à la française, le gouvernement tente de sortir de la polémique. "Le rythme de croisière de la vaccination en France va rejoindre celui de nos voisins dans les prochains jours", a assuré sur RTL le ministre de la Santé Olivier Véran.

"On a dépassé les 2.000 vaccinations hier (...) on va être sur une courbe exponentielle", a-t-il insisté, alors que le Premier ministre Jean Castex a dénoncé des "polémiques stériles qui n'ont jamais sauvé aucune vie".

Si la campagne de vaccination concerne actuellement uniquement les Ehpad (résidences pour personnes âgées) et les soignants d'au moins 50 ans, le ministre a indiqué qu'« avant la fin du mois de janvier, nous autoriserons la vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus qui ne sont pas en établissement, qui sont en ville, à la maison » ainsi qu'aux pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans.

Le gouvernement va également permettre « dans les prochains jours » aux Français qui souhaitent être vaccinés de s'inscrire pour prendre rendez-vous. Le ministre donnera davantage de détails jeudi lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre Jean Castex.