COVID-19 en 24h : Mayotte reconfinée, plan de relance européen, Corée du Nord...

L'INFO À SUIVRE - La France ratifie le plan de relance européen

Le Parlement français a approuvé jeudi la réforme du budget de l'Union européenne permettant notamment à l'UE de financer son plan de relance face à la crise du Covid, dont la France est le 3ème bénéficiaire.

Ce texte va permettre à la France de ratifier l'accord de juillet 2020 réformant le cadre budgétaire de l'UE et lui permettant d'emprunter en commun pour financer les plans anti-crise des pays membres. Cet accord dit « ressources propres » avait été finalement entériné par les 27 le 14 décembre, mais reste soumis à des ratifications nationales.

Il permet en particulier à la Commission européenne d'emprunter 750 milliards d'euros sur les marchés, une décision inédite destinée à soutenir les plans de relance nationaux massifs.

LE CHIFFRE - 13,4% : l'incroyable année du e-commerce en France

La Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad) a révélé, à quel point le commerce en ligne était devenu omniprésent dans la vie des Français en 2020.

Jusque là, la part des ventes en ligne ne pesaient pas plus de 10% du commerce de détail dans son ensemble, et progressait de manière régulière, d'environ 1 point par an. « Là, la progression est pratiquement de 4 points, de 9,8% à 13,4% », observe Marc Lolivier, le délégué général de la Fevad. Soit « trois ou quatre ans de croissance en une année ».

La...