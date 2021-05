Covid-19 en 24h : pass sanitaire, projets de recrutement, impôts argentins...

Le pass sanitaire, qui pourrait faciliter la réouverture des lieux comme les stades, a été reconnu utile par le Conseil Scientifique, à condition d'être « temporaire et exceptionnel ». (Crédits : REGIS DUVIGNAU)

Alors qu'Emmanuel Macron a dévoilé les grandes étapes du déconfinement la semaine dernière, la sortie de crise se profile doucement en France. Le pass sanitaire, sous conditions, pourrait faciliter le « retour à la vie normale » selon le Conseil Scientifique, et les projets de recrutement pour 2021 sont « encourageants »... Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.